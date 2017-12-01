Детский омбудсмен предлагает принять новую госпрограмму

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принять государственную программу в интересах детей предложила депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане хотела бы обратить Ваше внимание на отсутствие государственной программы в интересах детей Казахстана. Согласно Всеобщей декларации прав человека, дети имеют право на особую защиту и помощь. Конституция Республики Казахстан гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства. Приоритет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни государства закреплен в Конвенции о правах ребенка, статья 3, обязательства по выполнению которых взяла на себя Республика Казахстан», - сказала З.Балиева, озвучивая свой запрос на имя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева.

По ее словам, несмотря на снижение младенческой смертности, ее уровень в Казахстане остается высоким и превышает показатели стран Европы в 2-3 раза. Нарастает неблагоприятная тенденция состояния здоровья детей - растут детская заболеваемость и инвалидность. За последние 5 лет заболеваемость школьников выросла на 22 процента. Численность детей-инвалидов в республике составила 81,5 тысячи. Возрастает детская беспризорность. Практически на одном уровне остается состояние преступности среди несовершеннолетних. Каждый год более 200 детей уходят из семьи и детских учебно-воспитательных организаций. Увеличивается количество детей, направленных в специальные организации для детей с нарушениями в поведении. Обострена проблема социального сиротства. Большинство современных сирот - дети, брошенные родителями. 80 процентов из 7 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на государственном обеспечении при живых родителях.

По мнению мажилисмена, необходимо серьезно заниматься проблемой суицидальных проявлений среди детей и молодежи.

Кроме того, по словам З.Балиевой, в 2016 году от 2990 детей отказались родители, а 817 детей были попросту брошены родителями. Требуется усиленное внимание вопросам предотвращения жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. За 10 месяцев 2017 года в отношении 1 740 детей были совершены преступные действия, в том числе 248 случаев сексуального насилия, 31 ребенок был зверски убит.

Депутат напомнила, что Комитет ООН по правам ребенка, по результатам рассмотрения Четвертого периодического доклада Казахстана от 30 октября 2015 года, рекомендовал государству-участнику Республике Казахстан разработать всеобъемлющую программу по правам детей на основе анализа и оценки программы «Дети Казахстана», которая завершила свою работу в 2011 году и более не принималась, и Национального плана действий по правам человека.