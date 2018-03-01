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Детский комплекс по стандартам ФИФА открыли в Актобе

19 Марта 2018 08:01 765
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Детский комплекс по стандартам ФИФА открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Бақытты бала» в Актобе открылся детский футбольно-тренировочный комплекс площадью 8000 кв. метров. Теперь подготовка молодых футболистов будет продолжаться в новых, более комфортабельных условиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

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Как отмечается, объект реализован благодаря государственно-частному партнерству. Новый спорткомплекс расположен в здании, где когда-то была фабрика. Здание простаивало больше 20 лет. На его реконструкцию, обустройство футбольных полей, ремонт технических и вспомогательных помещений инвестором было направлено 300 млн тенге. Теперь ежедневно здесь смогут заниматься спортом около 500 детей.

Детский комплекс по стандартам ФИФА открыли в Актобе 

«В Казахстане, в том числе в Актобе, развитию футбола уделяется особое внимание. Мы понимаем насколько важно в данном вопросе развитие детско-юношеского футбола и хотим, чтобы во всех населенных пунктах области ребята имели возможность играть в футбол. Только так мы сможем выявить таланты, взрастить отечественных звезд самого популярного вида спорта. С этой целью с 2016 года во всех районах области открыты филиалы ФК «Ақтобе». Развитие спортивной инфраструктуры продолжается. Год назад здесь было заброшенное здание, а сегодня обустроено пять футбольных полей. Мы всегда поддерживали и продолжим поддерживать футбол, - заверил аким области Бердыбек Сапарбаев, принявший участие в торжественном открытии.

Детский комплекс по стандартам ФИФА открыли в Актобе 

Поддерживать впредь футбол в регионе намерены и частные инвесторы. Со своей стороны государство обеспечивает им максимальное содействие при помощи механизмов ГЧП.

«На сегодня это единственный в Казахстане крытый комплекс с пятью футбольными полями, которые соответствуют международным стандартам ФИФА. Первое поле с покрытием из натурального спортивного паркета с плавающей подушкой, которая позволяет снизить риск получения травм, четыре поля с покрытием из искусственного газона. В будущем здесь можно будет не только тренировать юных футболистов, но и проводить различные соревнования», - отметил представитель частного инвестора Аскарбек Мамырбаев.

Детский комплекс по стандартам ФИФА открыли в Актобе 

По данным управления спорта и физической культуры, в 2016 году в области насчитывалось около 8 тыс. детей, занимающихся футболом. На сегодня их количество увеличилось до 12 тыс. детей. Всего в прошлом году в регионе открыто 32 футбольных поля.

Детский комплекс по стандартам ФИФА открыли в Актобе 

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Ключевые слова: Акимат, Актюбинская область, Спорт,
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