Дети Усть-Каменогорска стали активнее посещать читальные залы библиотек

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 1350 юных усть-каменогорцев от 6 до 17 лет зарегистрировались за последние несколько дней в читальном зале библиотеке имени А.С.Пушкина, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ».

В самой популярной библиотеке региона в начале лета объявили конкурс «Лидер чтения - Лето 2017», которую здесь проводят совместно с отделом образования города в рамках проекта «Читающая нация в читающем мире». Финал конкурса пройдет 27 сентября.



Но уже сейчас можно говорить, что чтение среди детей становится популярным занятием летних каникул. Лидирует группа читателей от 8 до 10 лет. Ежедневно из 1350 детей в библиотеку приходят до 230 детей именно этой возрастной группы.



В группе от 10 до 14 лет выявился явный лидер - Никита Пустоваров, ему 14 лет, прочел 86 книг.



«Жанры прочитанных книг всеми детьми разные - сказки, рассказы, романы. Тематика разнообразная - от фантастики до исторических произведений. Дети сейчас увлекаются робототехникой и программированием, поэтому много книг читатели берут в библиотеке именно по этой теме. По проведенному анализу можно сказать, что наши читатели активно изучают языки. Очень популярны среди подростков журналы и книги по рукоделию», - говорит координатор проекта Олжас Карменов.



В библиотеке рассказывают, что критериями оценки при отборе участников в финал послужат количество прочитанных книг и страниц, а в самом конце финала участники конкурса будут отвечать на вопросы жюри, используя яркие цитаты, фразы, факты из прочитанных книг.