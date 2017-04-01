Дети-сироты получили ключи от квартир в Ерейментау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Ерейментауского района Акмолинской области в торжественной обстановке были вручены ключи от квартир семи детям-сиротам, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Акимат Ерейментауского района для предоставления жилплощади детям, оставшимся без попечения родителей, приобрел две трехкомнатные, две двухкомнатные и две однокомнатные квартиры в городе Ерейментау и дом в селе Новомариновка.

Согласно списку очередности были вручены ключи от квартиры Салавату Зарипову, Саяту Арилину, Аскару Сматову, Арману Жумашеву Арнольду Боргарду и семье Сафроновых. По инициативе акима Ерейментауского района Ермека Нугманова право торжественного вручения ключей обладателям жилья было предоставлено ветеранам труда.

От имени обладателей новых квартир выступил Арман Жумашев, который выразил слова благодарности за заботу и внимание к детям, по воле судьбы, оставшиеся без попечения родителей.

Аким Ерейментауского района, поздравив молодых земляков, рассказал о задачах и перспективах развития района на предстоящий период.

Кроме того, с теплыми словами поздравления в адрес новоселов выступил председатель районного совета ветеранов Великой Отечественной войны и тыла Толеген Абдин.



