Десятки жилых домов, школа и детсад в Костанае отключены от отопления

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в результате коммунальной аварии остались без отопления и горячего водоснабжения дома и учреждения соцкультбыта в центре Костаная.

Как пояснили в пресс-службе акима г. Костаная, потребители были предупреждены об отключениях накануне, когда был обнаружен порыв на тепломагистрали.

Специалисты местной тепловой компании ведут активные ремонтные работы на месте аварии.

Без теплоснабжения остались 44 многоэтажных жилых дома, гимназическая школа-сад №33 и средняя школа №115.