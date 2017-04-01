Десятки тонн суррогатного «Таласа» изъяли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае выявлен подпольный цех по производству поддельного вина «Талас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нелегальное производство снабжало магазины региона суррогатной алкогольной продукцией с декабря прошлого года.

«Для производства подпольного цеха использовалось оборудование закрытого в прошлом году завода по производству алкоголя, - сообщили в Службе экономических расследований (СЭР) департамента госдоходов Костанайской области. - В целях сокрытия преступных действий подпольные виноделы изготовляли свою продукцию в ночное время и мелкими партиями. Готовая продукция вывозилась в ту же ночь на склады, расположенные в разных районах Костаная, откуда реализовывалась по городу и области».

На месте нелегального производства и складских помещениях оперативники произвели обыски. В результате следственных действий обнаружено более 32 тонн вина, подготовленного для разлива, а также поддельные учетно-контрольные марки и более 4 тысяч бутылок готовой продукции.

Возбуждено уголовное дело, на изъятую продукцию стоимостью свыше 10 млн тенге наложен арест.

«В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд», - подчеркнули в СЭР.