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Дерзкое ограбление магазина в центре Костаная прокомментировали полицейские

1 Марта 2018 12:00 665
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Дерзкое ограбление магазина в центре Костаная прокомментировали полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ДВД Костанайской области  прокомментировали ограбление магазина «Тополек» в центре города, для чего собрали специальный брифинг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

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Начальник следственного отдела УВД города Костаная Руслан Журкабаев рассказал подробности столь дерзкого ограбления, когда грабители даже не удосужились закрыть лица масками и хоть как-то скрыть следы преступления. 

По информации ДВД, ограбление было совершено около 4 часов утра 27 февраля 

«Были похищены денежные средства в размере 200 тысяч тенге. Сотрудниками уголовного розыска были установлены данные троих граждан, напавших на магазин. На сегодняшний день задержаны двое подозреваемых из трех. Меры принимаются», - прокомментировал Р. Журкабаев. 

Известно, что охранник и продавец получили легкие телесные повреждения. Нападавшие смогли пробраться внутрь, так как входная решетка была открыта. 

Продавец, по словам Руслана Журкабаева, в это время убирала помещение. Наряд полиции прибыл в магазин сразу после обращения пострадавших. Среди подозреваемых есть ранее судимые граждане страны 23-24 лет

Задержанные сообщили, что в день совершения преступления распивали спиртные напитки, в результате у них возник умысел совершить преступление. 

Сразу после ограбления подозреваемые побежали в сторону улицы Чехова, где скрылись во дворах домов. Доехав на такси до улицы Абая, соучастники преступления поделили награбленное и разошлись.

Сейчас полицейские занимаются поиском третьего подозреваемого. 

 

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, МВД РК,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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