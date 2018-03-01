Деревню для сирот построят в Атырау
20 Марта 2018 18:04 457
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау построят новую детскую деревню семейного типа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В настоящее время в нашем детском доме семейного типа «Шанырак» воспитываются 59 человек. Но располагается детский дом в приспособленных помещениях. Поэтому местные власти пошли нам на встречу и выделили 3 гектара земли в пригородной зоне. Ведется разработка проектно-сметной документации. После начнется строительство. Это будет комплекс из восьми помещений, а также комплекс для занятия спортом и проведения культурных мероприятий, спортплощадка», - рассказала директор детского дома «Шанырак» Гульсара Ботатаева.
На территории также разместится подсобное хозяйство.
Ключевые слова: Атырауская область,
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