Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -3 °С
Алматы: 10 °С
USD 320.34 EUR 394.47
RUB 5.54 CNY 50.62
Скачать

Деревню для сирот построят в Атырау

20 Марта 2018 18:04 457
Поделиться:
Деревню для сирот построят в Атырау

  АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау построят новую детскую деревню семейного типа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Детский омбудсмен предлагает создать единый госорган по вопросам семьи в РК
На масштабный проект «Бақытты бала» в Актюбинской области выделят 4 млрд тенге

«В настоящее время в нашем детском доме семейного типа «Шанырак» воспитываются 59 человек. Но располагается детский дом в приспособленных помещениях. Поэтому местные власти пошли нам на встречу и выделили 3 гектара земли в пригородной зоне. Ведется разработка проектно-сметной документации. После начнется строительство. Это будет комплекс из восьми помещений, а также комплекс для занятия спортом и проведения культурных мероприятий, спортплощадка», - рассказала директор детского дома «Шанырак» Гульсара Ботатаева.

На территории также разместится подсобное хозяйство.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив