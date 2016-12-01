Депутаты встретятся с избирателями после Нового года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 4 по 13 января 2017 года планируется выезд депутатов Мажилиса Парламента в регионы для встреч с избирателями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я знаю, что отработан и утвержден график. Это очень важное политическое мероприятие, в ходе которого мы должны будем разъяснить населению основные положения выступления Главы государства на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости нашей страны, где Президент поставил очень большие стратегические задачи. А также рассказать о реализации важнейших государственных программ», - проинформировал сегодня на последнем в этом году пленарном заседании спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

По его словам, необходимо будет довести до избирателей информацию о законотворческой деятельности Мажилиса Парламента за прошедший период. «Нам с вами есть, что доложить и сообщить своим избирателям. С начала работы Мажилиса нынешнего созыва принят 81 законопроект, из которых нами одобрены и направлены в Сенат - 51. Причем я должен отметить, 9 законопроектов разработаны самими депутатами. Из принятых Парламентом законов на сегодняшний день 32 уже подписаны Главой государства и обрели силу закона», - отметил он.

Нигматулин напомнил, что вся законотворческая работа теперь ведется по новому формату. Рассмотрение законопроектов в Мажилисе проходит открыто, при участии средств массовой информации, НПО, общественно-политических объединений, партий, которые не вошли в Парламент. В завершение спикер поблагодарил своих коллег за слаженную, профессиональную работу в уходящем году.