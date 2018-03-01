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Депутаты раскритиковали приказ министра Ерлана Сагадиева

19 Марта 2018 12:02 969
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Депутаты раскритиковали приказ министра Ерлана Сагадиева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Депутаты Мажилиса Парламента РК подвергли критике приказ министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева о правилах ведения электронного журнала учителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Депутат Наталья Жумадильдаева зачитала приложение 6 приказа №615 министра. Согласно ему, классный журнал является государственным документом, ведение которого обязательно для каждого учителя. При подключении школы к электронной системе классный журнал заполняется только в электронном формате, заполнение его бумажном формате не допускается. При этом электронный журнал по итогам каждой четверти выгружается из информационной системы, распечатывается, страницы прошнуровываются, пронумеровываются, заверяются подписью директора и печатью школы. В таком виде они хранятся.

«То есть он (учитель) создаёт, извините за выражение, доморощенную копию бумажного журнала. Скажите, пожалуйста, Ерлан Кенжегалиевич, в чем смыл электронного журнала и запрета на его бумажный вариант?» - обратилась депутат к министру в ходе Правительственного часа в Мажилисе.

По словам Ерлана Сагадиева, это временная мера, которую просили сами учителя. Как оказалось, они боятся за сохранность данных.

«В будущем, когда все учителя убедятся, что оценки учеников находятся в безопасности и никуда не пропадут, мы можем приказ поменять и отменить этот пункт», - ответил глава МОН.

В обсуждение вмешалась вице-спикер палаты Гульмира Исимбаева.

«Бедные учителя, они же и виноваты, на них же нагрузка, они же теперь во всем крайние. Кто знает, у нас десятки тысяч учителей, кто из них так сказал, а нагрузка идет на всех. Может быть, надо было, когда все уже привыкнут к электронному журналу, тогда и отменять бумажный журнал? Это же нонсенс, бумажный отменяем, тем не менее, прошнуровываете, распечатываете... Зачем это делать?» - отметила депутат.

«Это делается только раз в четверть. Но если сегодня депутаты выступят с инициативой, мы завтра эту поправку отменим. Просто потом я попрошу разговаривать с нашим учительским сообществом», - заявил Е. Сагадиев.

«Теперь будут депутаты виноваты», - заключила Г. Исимбаева.

 

 

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Ключевые слова: Образование, Мажилис,
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Автор:

Анеля Касымова

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