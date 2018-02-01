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Депутаты обеспокоены ростом потребительского кредитования в Казахстане

28 Февраля 2018 14:40 636
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Депутаты обеспокоены ростом потребительского кредитования в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты фракции «Народные коммунисты» выразили обеспокоенность ростом потребительского кредитования в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».     

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«В 2017 году банковские кредиты юридическим лицам сократились на 5,8%, тогда как кредитование физических лиц выросло на 12,4%. При этом объем займов компаниям снизился на 500 миллиардов тенге, а объем займов населению - вырос почти на такую же сумму. Таким образом, произошел переток кредитных ресурсов в объеме полтрилиона тенге от юридических лиц к физическим. Банки переключились на население, с которого проще взыскивать долги. Это отвечает их сиюминутным интересам, однако с точки зрения экономики страны данная ситуация вызывает большую тревогу», -сказал   мажилисмен   Айкын Конуров, озвучивая запрос группы депутатов на имя Премьер-Министра РК.

В запросе отмечено, что на сегодня в стране кредитование сферы производства и предложения замещается кредитованием сферы потребления. Это грозит дальнейшим ростом цен и снижением возможностей для развития производства.

«Потребительские кредиты идут на покупку не отечественных товаров, а на приобретение импортной электроники, мебели, одежды. Во-вторых, темпы увеличения кредитования физических лиц являются аномально высокими. Общемировая практика показывает, что здоровый рост кредитования должен соответствовать приросту денежных доходов населения и общему росту экономики. В Казахстане же скачок кредитования населения на 12% произошел на фоне роста ВВП всего на 4% и падения реальных доходов граждан на 2,5%. Это означает, что для поддержания уровня жизни население вынуждено обращаться к потребительским займам, восполняя тем самым свои низкие доходы», - добавил Айкын Конуров.

В этой связи депутаты считают необходимым  безотлагательное принятие комплекса адекватных мер по защите прав наших граждан на рынке кредитования. 

 

 

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Ключевые слова: Мажилис, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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