Депутаты обеспокоены отказами казахстанцев от прививок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа депутатов Мажилиса Парламента обеспокоена ростом количества отказов населения от плановых профилактических прививок, в первую очередь, в детском возрасте и нарастанием антивакцинального движения по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, с 2005 года по 2015 год число родителей, отказавшихся прививать своих детей, увеличилось с 2000 до 8383, т.е. более чем в 4 раза. По данным Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан, за 9 месяцев 2016 года в стране зарегистрировано 8239 отказов от плановых профилактических прививок. Наибольшее количество приходится на детей до 1 года - 3554 (43,1%), в возрастной группе 1-2 года зарегистрировано 1717 (20,8%), 2-5 лет - 2233 (27,1%), 6-15 лет - 467 (5,7%), старше 16 лет - 268 (3,3%). Высокий удельный вес отказов зарегистрирован в Актюбинской (17,9%), Южно-Казахстанской (17%), Мангистауской (13%), Карагандинской (9,4%) областях и в г.Алматы (12%)», - зачитала Куралай Каракен депутатский запрос на имя Премьер-Министра, выступая сегодня на пленарном заседании.

Как отмечают народные избранники, несмотря на то, что иммунопрофилактика, являющаяся основой национальной безопасности, входит в число приоритетов государственной политики и Казахстан, одна из немногих стран, где все финансовые вопросы, связанные с плановой вакцинацией подлежащего контингента населения государство взяло на себя, охват профилактическими прививками против целевых инфекций за последние годы не достигает оптимальных уровней по некоторым административным территориям.

«Сегодня мы видим, что активная позиция антивакцинального движения, отсутствие коммуникации специалистов здравоохранения становятся причиной недоверия людей к вакцинации. Поздний закуп и поставка вакцин, отсутствие достаточной информации на отечественных телеканалах в «прайм-тайм», в социальных сетях и мессенджерах влияют на уровень охвата населения плановыми профилактическими прививками. Вместе с тем история человечества подтвердила, что ни одно другое вмешательство в сфере здравоохранения не сокращает уровень заболеваемости и смертности также эффективно и безопасно, как иммунизация. Снижение охвата вакцинацией неминуемо приводит к утрате коллективной защиты и, как следствие, к возникновению и распространению инфекционных заболеваний. Практика показала, что при заболевании непривитого лица инфекция протекает в тяжелой форме, зачастую с осложнениями, приводящими к инвалидности и летальному исходу», - сообщила депутат.

В свое время, напомнила Куралай Каракен, сбой в иммунизации в Казахстане привел к накоплению восприимчивых лиц и регистрации вспышки дифтерии, когда в 1995 году в республике заболело 1105 человек, из которых 66 умерло.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович! Государственная политика в области иммунопрофилактики направлена на предупреждение, а в случае завоза извне - ограничение распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний. И ее невыполнение впоследствии может привести к значительным финансовым затратам, необходимым на дорогостоящее лечение и реанимационную помощь в случае болезни, вызванной инфекцией, которую можно предупредить единственным эффективным способом - вакцинацией. В связи с вышеизложенным, просим Вас принять меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по обеспечению населения страны оптимальным охватом плановыми профилактическими прививками», - обратилась она к главе Правительства.