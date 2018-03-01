Депутат Серик Сапиев назвал проблемы с жильем основной для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большинство обращений, поступающих депутатам от казахстанцев, касаются жилищных проблем. Поэтому инициатива Главы государства озвучена своевременна, считает мажилисмен Серик Сапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самая большая проблема, сколько бы мы не встречались с избирателями и сколько бы нам не приходило писем, это жилье. Где-то 70% обращений к нам - по поводу разных жилищных проблем. То, что предложил Президент - это еще один шаг к решению этих проблем в обществе. (...) Очень правильные слова, а задачи ясны. Это простые шаги - изменить кое-что в налоговой системе, добавить 20 тыс. грантов, газифицировать Астану. Вполне осуществимы», - рассказал Серик Сапиев на форуме молодежи Казахстана в Казахском агротехническом университете имени Сейфуллина.

Ранее Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с пятью социальными инициативами. Президент предложил новую ипотечную программу «7-20-25». Каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем в тенге по следующим условиям. Ставка вознаграждения по кредиту - не более 7 процентов в год. Первоначальный взнос - не более 20 процентов. Срок кредита 25 лет.