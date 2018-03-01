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Депутат Серик Сапиев назвал проблемы с жильем основной для казахстанцев

6 Марта 2018 17:04 615
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Депутат Серик Сапиев назвал проблемы с жильем основной для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большинство обращений, поступающих депутатам от казахстанцев, касаются жилищных проблем. Поэтому инициатива Главы государства озвучена своевременна, считает мажилисмен Серик Сапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Самая большая проблема, сколько бы мы не встречались с избирателями и сколько бы нам не приходило писем, это жилье. Где-то 70% обращений к нам - по поводу разных жилищных проблем. То, что предложил Президент - это еще один шаг к решению этих проблем в обществе. (...) Очень правильные слова, а задачи ясны. Это простые шаги - изменить кое-что в налоговой системе, добавить 20 тыс. грантов, газифицировать Астану. Вполне осуществимы», - рассказал Серик Сапиев на форуме молодежи Казахстана в Казахском агротехническом университете имени Сейфуллина.

Ранее Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с пятью социальными инициативами.  Президент предложил новую ипотечную программу «7-20-25». Каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем в тенге по следующим условиям. Ставка вознаграждения по кредиту - не более 7 процентов в год. Первоначальный взнос - не более 20 процентов. Срок кредита 25 лет.  

 

 

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Ключевые слова: Жилье, Пять социальных инициатив, Мажилис,
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Автор:

Дамир Байманов

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