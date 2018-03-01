Депутат Мажилиса: Социальные инициативы - это прорыв в будущее

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Ерсултан Бектурганов уверен, что Обращение Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента» направлено на повышение благосостояние народа через призму экономического роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что, в первую очередь, все 5 социальных инициатив направлены на повышение благосостояния народа через призму экономического роста. Даже развитые европейские государства не предоставляют таких социальных привилегий для своего населения, особенно в эпоху всемирного кризиса», - считает депутат Бектурганов.

Важность первой инициативы, а именно программы «7-20-25», направлена на получение каждым рабочим ипотечного займа по кредиту не более 7% в год (не как 14-16% сегодня) сроком на 25 лет (не 10-15 лет, как сегодня) с первоначальным взносом, не превышающим 20%.

«Все это приведет к значительному росту строительных площадок по всей стране, придаст импульс развития десяткам других отраслей, увеличит количество рабочих мест. Даст возможность для демографического роста населения и станет условием для снижения миграции населения, увеличится количество соотечественников, желающих переселиться в Казахстан», - отметил депутат.

Уже с начала следующего года казахстанцы, получающие заработную плату менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц, получат возможность увеличить свое материальное положение за счет снижения налоговых нагрузок. Таким образом, Главой государства предложено снизить налоговую нагрузку в 10 раз и облагать их налогом в размере 1%.

«Лидер нации всегда особо отмечает роль человеческого капитала, который является основой модернизации. Планируемое увеличение ежегодных грантов в следующем учебном году на 20 тысяч мест, из которых 11 тысяч будут направлены на технические специальности, будет являться основой для становления промышленной цифровой эпохи. Необходимо отметить и инициативу для строительства общежитий для студентов, решение о чем запланировано до конца 2022 года и которое уже находит поддержку со стороны населения и особенно многотысячной армии студентов и школьников», - отмечает Ерсултан Бектурганов.

В течение последних лет Глава государства ставит перед Правительством вопросы по самозанятому населению, которое сегодня составляет более 2 млн человек. «И расширение диапазона микрокредитов, озвученных в ходе заседания, увеличение количества получаемых почти в два раза, чем в прошлом году, является источником решения и этого вопроса», - отметил мажилисмен.

И 5-ая инициатива по газификации Центрального Казахстана, где проживает около 3 миллионов человек, по мнению депутата, даст возможность решить комплекс экологических проблем жезказганскому, карагандинскому регионам и городам Темиртау и Астана. Все это будет способствовать развитию многих отраслей экономики, возможности удешевления себестоимости продукции, а также принесет широкие возможности развитию агропромышленного комплекса, в том числе, тепличного хозяйства.

«Президент дал конкретные поручения Правительству решить данные вопросы за год, максимум за полтора года. Естественно, для решения озвученных Главой государства программ необходимо законодательное подкрепление. И мы, депутаты, уже приступаем к рассмотрению проектов законов по реализации 5 социальных инициатив Лидера нации. Социальные инициативы - это прорыв в будущее», - заключил депутат Мажилиса.