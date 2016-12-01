Денис Тен: Я отказываюсь от многого ради своих целей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бронзовый призер Олимпийских игр-2014, казахстанский фигурист Денис Тен - истинный фанат своего дела. Относится он к этому скрупулезно: выступить надо на высочайшем уровне. В текущем соревновательном сезоне Денис задержался с выходом на лед из-за нескольких травм. Но выступление на этапе Гран-при в Париже, по признанию некоторых спортивных СМИ, было чистым искусством. В январе спортсмен намерен выступить на Всемирной Универсиаде в Алматы. В эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Денис Тен рассказал о подготовке к играм и о том, как сохранить «холодную голову» во время непредвиденных ситуации, увлечении музыкой и новом персонаже японского аниме.

- Совсем скоро стартуют игры зимней Универсиады в Алматы. Каков настрой? Какие ожидания от соревнований?

- Подготовка идет в запланированном режиме. Для меня будет огромной честью выступить у себя дома, на столь глобальных соревнованиях, тем более в этот раз я буду представлять не только Казахстан, но и Казахстанско-Британский технический университет, в котором учусь по программе MBA. В Алматы были построены фантастические сооружения, которые уже сегодня готовы принять гостей из разных концов мира. Уверен, спортсмены будут приятно удивлены масштабами Универсиады в Алматы.

- Какие планы после Универсиады?

- Возможно, я выступлю на Азиатских играх, так как являюсь действующим чемпионом. Примерно в одни и те же даты будет проходить чемпионат Четырех континентов в Корее. Чемпионский титул этого турнира у меня тоже есть. Поэтому решение о дальнейших планах мы примем уже после соревнований.

- Наверное, этот вопрос я задаю каждый раз, когда мы общаемся , когда будет Ваше ледовое шоу?

- Этот вопрос задаете не только Вы, но и многие спортсмены, а также японские поклонники, которые традиционно прилетают в Казахстан, чтобы посмотреть шоу. Однако в этом году я решил взять перерыв от участия в организации ледовых проектов, чтобы сфокусироваться на подготовке к Олимпийским играм 2018.

- В следующем году Казахстан и Корея празднуют 25-летие установления дипломатических отношений. Будете ли Вы участвовать в мероприятиях в рамках празднования?

- В моих планах нет какого-то грандиозного участия в рамках этой дипломатической даты. Тем не менее, для меня огромная радость, что Казахстан и Корея - два ближних союзника. Это событие по-настоящему международного масштаба, ведь Корея является одним из первых дипломатических партнеров нашей страны, а двусторонние отношения обеих стран активно развиваются как в сфере экономики, так и в образовании, в туризме.

- Я сейчас вспоминаю интересный персонаж из японского аниме «Юри на льду», который создан по Вашему образу. А как считаете, насколько он похож на Вас? В мультфильме есть конкретно моменты из жизни?

- В Японии фигурное катание пользуется невероятной популярностью. К примеру, трансляции этого элитарного и зрелищного спорта занимают верхние строчки национальных эфиров, а помимо официальных соревнований, в стране также организуют эксклюзивные коммерческие турниры. Ежегодно проводится более 100 ледовых шоу. И это не какие-то «сказки на льду», а реальные, высокобюджетные проекты. Соответственно и фигуристы - личности публичные, узнаваемые. Я читал, что в прошлом году Синдзо Абэ в одной из своих речей назвал меня символом дружбы Японии и Казахстана. Это стало огромной неожиданностью для меня, хотя столь почетный жест является показателем того, насколько фигурное катание влиятельно в стране, насколько это уважаемый вид спорта.

В этом году в эфир вышел аниме-сериал «Yuri!!!on Ice». За кратчайшие сроки программа завоевала внушительную аудиторию, что в принципе неудивительно, так как она транслируется на одном из ведущих каналов Японии «TV Asahi». На подготовку этого проекта ушло более двух лет. Я посмотрел несколько эпизодов и был поражен качеством и масштабами аниме-шоу. Видно невооруженным глазом, насколько кропотливо была выполнена работа с точки зрения и 3D-анимаций, и вижуалов (visuals), и в создании окружающего мира.

События в ленте разворачиваются вокруг фигурного катания, а главными героями выступают вымышленные фигуристы. Однако, некоторые из них, по признанию авторов, были созданы по прототипу реальных персонажей. Среди них оказался и казахстанский герой, которому дали немаловажную роль. Вот он и был создан на основе моей личности. Я предполагаю, это первый анимационный персонаж из Казахстана на экранах японского телевидения. Тем не менее, несмотря на многие намеки и явные пересечения с реальностью, не стоит забывать, что это вымышленный мир и события, происходящие в нем, являются беллетристикой. В то же время я считаю, это здорово, что через такие неординарные проекты о фигурном катании узнает все больше людей, а конкретно через «Yuri!!!on Ice» был повышен уровень осведомленности о Казахстане. Что удивительно, у персонажа оказалось огромное количество поклонников из самых разных стран. Мне, к слову, было безумно интересно открыть для себя эту феерическую популярность аниме-движения и пообщаться с новыми сообществами.

- Мне кажется, многие уже ассоциируют Вас не только со спортом. Вы стали также практически медийной личностью. Как к этому относитесь?

- Спортсмен, актер, бизнесмен, то есть в любой ассоциации для меня человек - это, прежде всего, человек, такой же, как и все остальные. Медийность стала неким последствием моей деятельности, хотя, честно говоря, к этому я не стремлюсь.

- А какое место в Вашей жизни занимают соцсети?

- Социальные сети в моей жизни носят лишь информативный характер. Своеобразный инструмент для поддержки связи с поклонниками. Хотя, если честно, у нас присутствует интересный феномен, например, Фейсбук в Казахстане уже не просто социальная сеть, а своеобразная информационная среда, платформа для самовыражения. Очень много интересных личностей. Я сам не пишу, но с удовольствием читаю.

- Расскажите, пожалуйста, о своем увлечении музыкой. Как найти «золотую середину» между спортом, учебой и увлечением?

- В детстве я учился в музыкальной школе, но это было так давно, что сегодня сохранились лишь теоретические знания. Это, кстати, очень полезный навык для фигуриста. Хотя моторика уже забылась. Раньше я еще играл на фортепиано. В межсезонье был период, когда я увлекался музыкой, мне был интересен творческий процесс, идея создания чего-то нового. Пару авторских видео можно найти в сетях. Сегодня, на музыку у меня нет времени, так как я посвящаю тренировкам весь свой график.

- Иногда бывают непредвиденные ситуации на льду, как справиться в таких случаях со стрессом и выйти на лед, как ни в чем не бывало?

- У меня было много неординарных кейсов, но каждый из них говорит лишь об одном - это жизнь и случиться может что угодно. Никогда не знаешь, чем обернется завтра. Мне очень нравится выражение выдающегося предпринимателя Аристотеля Онассиса: «Мы должны освободить себя от надежды, что море когда-нибудь успокоится. Нужно научиться плыть при сильном ветре». Я думаю, любое жизненное событие по-своему уникально. Плохой опыт учит чему-то новому. Хороший - поощряет за проделанную работу.

- Отчего приходится отказываться ради достижения своих целей?

- Я отказываюсь от многого, но в то же время, это не более чем часть долгосрочного плана. Допустим, когда я погружаюсь в тренировочный процесс, меня теряют друзья, у меня нет времени элементарно сходить в кино. Я прожил в Лос-Анджелесе пять лет, за это время ни разу не был ни в Диснейленде, что недалеко от дома, ни в парке аттракционов. В кино в последний раз был два года назад, по приглашению в Казахстане. Другой вопрос, что сегодня все это мне неинтересно. Пока я спортсмен, моя работа - приносить медали своей стране. Пожалуй, это самое приятное развлечение. А остальное, подождет.

- На носу Новый год. Где Вы собираетесь его встречать и есть ли еще несбывшиеся мечты?

- Так уж вышло, что у меня нет возможности праздновать Новый год. 1 января для меня рабочий день, а тренировки начинаются ранним утром. В детстве мы праздновали этот день семьей. Новый год, прежде всего, семейный праздник, волшебное явление, которое празднует весь мир. Хотя, с другой стороны, необязательно ждать Нового года, чтобы начать новую жизнь, посвятить себя реализации новой мечты. Лучшее время приступать к чему-то новому - прямо сейчас. Исходя из такой концепции, было бы здорово, если бы каждый день являлся «Новым годом». Наверное, по такому принципу живу я сам. И это очень интересно.

- Спасибо за беседу!