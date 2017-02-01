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Денис Тен выступит 3 февраля на Универсиаде

Денис Тен выступит 3 февраля на Универсиаде
3 Февраля 2017 07:55 1324

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фигурист, призер Олимпиады в Сочи Денис Тен сегодня, 3 февраля вступит в борьбу за медаль домашней Универсиады.    

Соревнования по фигурному катанию среди мужчин (короткая программа) стартуют 3 февраля в 14.50.

Денис Тен выступит в четвертой разминке под номером 19, в этой же группе программу откатает казахстанец Артур Панихин (номер 24), еще один казахстанский фигурист Абзал Ракимгалиев выступит под третьим номером в первой группе.

Трансляцию будет вести телеканал «Казахстан».

4 февраля фигуристы выйдут на лед с произвольной программой, соревнования начнутся в 17.00. 5 февраля зрители могут увидеть показательные выступления фигуристов.

Как ранее в эксклюзивном интервью корреспонденту  «Казинформа» рассказал сам Денис Тен, для него выступать на домашних соревнованиях большая честь. К слову, следующие запланированные старты - Азиатские игры в Саппоро.

 

 

 

Ключевые слова: Алматы, Универсиада, Спорт,
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