День экономики Казахстана прошел в Берлине
БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Посольства РК в Берлине 26 февраля состоялся бизнес-форум «День экономики Республики Казахстан», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Организаторами мероприятия выступили Правительство Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и Торгово-промышленная палата города Шверин.
В своем приветственном выступлении посол РК Болат Нусупов информировал участников форума об осуществляемых в Казахстане мерах по улучшению инвестиционного климата в стране. «Эти меры отражаются на экономических показателях и международных рейтингах Казахстана», - сказал он.
Казахстанский дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день главной задачей является достижение целей принятой Стратегии развития «Казахстан-2050», что позволит нашей стране войти в 30-ку наиболее индустриально-развитых стран мира. Именно этой цели будет способствовать январское Послание Главы государства, где обозначены десять основных приоритетов дальнейшего развития Казахстана.
В данном контексте Б. Нусупов призвал компании региона ФРГ «более активно реализовывать имеющийся потенциал экономического сотрудничества».
В свою очередь, министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель подчеркнул, что Казахстан играет роль ключевого торгово-экономического и политического партнера Германии в Центральной Азии.
«Немецкий бизнес заинтересован в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в рамках актуальных государственных программ Казахстана, которые создают и продолжают совершенствовать рамочные условия для иностранных инвесторов», - сказал немецкий министр.
Он выразил готовность наращивать взаимодействие земли Мекленбург-Передняя Померания с Казахстаном в сфере цифровизации, расширения транспортно-логистических возможностей, переработки сельскохозяйственной продукции, приборостроения и подготовки квалифицированных кадров.
Помимо прочего на форуме свои тематические доклады презентовали официальный представитель «Казахинвеста» в Германии Ханс Бишофф, глава представительства германской экономики в Центральной Азии Йорг Хетч, а также немецкая консалтинговая компания Jenatec Industriemontagen и фирма W2E, специализирующаяся на переработке отходов.
На полях бизнес-форума, в котором приняли участие депутаты Бундестага, ведущие экономические эксперты и представители деловых кругов Германии, были обсуждены перспективы расширения двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.
Отметим, бизнес-форум «День экономики Казахстана» проводится в четвертый раз и был инициирован депутатом Бундестага и главой казахстанско-германского общества Карин Штренц в 2013 году. Этот форум является площадкой, содействующей вхождению германских компаний на рынок РК.
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