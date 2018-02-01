День экономики Казахстана прошел в Берлине

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Посольства РК в Берлине 26 февраля состоялся бизнес-форум «День экономики Республики Казахстан», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторами мероприятия выступили Правительство Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и Торгово-промышленная палата города Шверин.

В своем приветственном выступлении посол РК Болат Нусупов информировал участников форума об осуществляемых в Казахстане мерах по улучшению инвестиционного климата в стране. «Эти меры отражаются на экономических показателях и международных рейтингах Казахстана», - сказал он.



Казахстанский дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день главной задачей является достижение целей принятой Стратегии развития «Казахстан-2050», что позволит нашей стране войти в 30-ку наиболее индустриально-развитых стран мира. Именно этой цели будет способствовать январское Послание Главы государства, где обозначены десять основных приоритетов дальнейшего развития Казахстана.





В данном контексте Б. Нусупов призвал компании региона ФРГ «более активно реализовывать имеющийся потенциал экономического сотрудничества».





В свою очередь, министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель подчеркнул, что Казахстан играет роль ключевого торгово-экономического и политического партнера Германии в Центральной Азии.





«Немецкий бизнес заинтересован в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в рамках актуальных государственных программ Казахстана, которые создают и продолжают совершенствовать рамочные условия для иностранных инвесторов», - сказал немецкий министр.

Он выразил готовность наращивать взаимодействие земли Мекленбург-Передняя Померания с Казахстаном в сфере цифровизации, расширения транспортно-логистических возможностей, переработки сельскохозяйственной продукции, приборостроения и подготовки квалифицированных кадров.

Помимо прочего на форуме свои тематические доклады презентовали официальный представитель «Казахинвеста» в Германии Ханс Бишофф, глава представительства германской экономики в Центральной Азии Йорг Хетч, а также немецкая консалтинговая компания Jenatec Industriemontagen и фирма W2E, специализирующаяся на переработке отходов.

На полях бизнес-форума, в котором приняли участие депутаты Бундестага, ведущие экономические эксперты и представители деловых кругов Германии, были обсуждены перспективы расширения двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

​Отметим, бизнес-форум «День экономики Казахстана» проводится в четвертый раз и был инициирован депутатом Бундестага и главой казахстанско-германского общества Карин Штренц в 2013 году. Этот форум является площадкой, содействующей вхождению германских компаний на рынок РК.