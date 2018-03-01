День благодарности олицетворяет собой современный Казахстан - Леонид Прокопенко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя АНК, заведующий секретариатом АНК Леонид Прокопенко поздравил соотечественников с Днем благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня День благодарности. Это - главная тема сегодняшнего информационного дня страны, потому что этот праздник удивительно теплый с человеческой стороны. Мы вспоминаем нашу историю, то, что нас объединяет. Мы вспоминаем то, что делает нас сильнее - годы испытаний, годы созидательного труда. Праздник уходит корнями в глубокую древность, затрагивая нравственный кодекс казахов о том, что в Великой степи ни один путник не может остаться в стороне от дастархана, о том, что ему не может быть отказано в крове и гостеприимстве», - сказал он перед началом презентации нового портала Ассамблеи.



По словам Прокопенко, День благодарности олицетворяет собой именно современный Казахстан.



«Главный смысл этого праздника еще и в том, что он опирается не только на историю, но еще и устремлен в будущее», - добавил он.



Сказал свое мнение заведующий секретариатом АНК и о новом портале Ассамблеи.



«По поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева на 25-ой сессии АНК был принят ряд очень важных решений по укреплению института Ассамблеи, ее информационного и научного потенциала. И в русле данных поручений, мы сегодня совместно с Министерством информации и коммуникаций и Министерством образования и науки проводим презентацию нового мультимедийного портала АНК», - напомнил Л.Прокопенко.

Он также выразил надежду, что сайт будет сильным механизмом обратной связи.



«Ассамблея будет присутствовать в социальных сетях и во всем информационном пространстве. Надеюсь, этот сайт сделает работу Ассамблеи более открытой и более содержательной», - отметил Л.Прокопенко.



Напомним, что Леонид Прокопенко вступил в новую должность 20 февраля. До назначения Леонид Прокопенко работал заместителем заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.