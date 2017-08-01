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День без автотранспорта пройдет в Туркменистане

День без автотранспорта пройдет в Туркменистане
14 Августа 2017 01:37 253

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Туркменистана поручил за 30 дней до старта Азиады, 17 августа, провести экологическую акцию - день без автотранспорта, передает chrono-tm.org.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, такое поручение Гурбангулы Бердымухамедов дал 4 августа в ходе заседания Кабинета Министров и Государственного совета безопасности. Отметим, что 17 августа выпадает на четверг, то есть рабочий день.

Ранее, 29 июля, в Ашхабаде состоялся массовый велопробег, посвященный 50 дням до начала Азиады-2017.

фото chrono-tm.org

Ключевые слова: Туркменистан,
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