Дело об убийстве врача-психиатра в Костанае передано в суд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 августа процессуальным прокурором утвержден обвинительный акт и уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области, передаёт аlau.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайской областной прокуратуры.

Зауреш Изалдина, согласно обвинительному акту, обвиняется по следующим уголовным правонарушениям: «Мошенничество в крупном размере», «Организация покушения на кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение, в особо крупном размере», «Организация кражи в группе лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение», «Организация покушения на убийство двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору», «Организация убийства группой лиц по предварительному сговору» УК РК.

«Гафаров и его знакомый Китибаев предстанут перед судом по аналогичным статьям. Ещё один соучастник Кодатенко обвиняется в умышленном убийстве Рашиды Сандыбаевой, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму», - сообщили в прокуратуре.

За совершение указанных преступлений Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Напомним, 20 февраля в своей двухкомнатной квартире была зверски убита бывший главврач областной психиатрической экспертизы Рашида Сандыбаева.

17 апреля был задержан последний подозреваемый по делу об убийстве врача.