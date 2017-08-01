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Дело об убийстве врача-психиатра в Костанае передано в суд

Дело об убийстве врача-психиатра в Костанае передано в суд
17 Августа 2017 15:41 245

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - 16 августа процессуальным прокурором утвержден обвинительный акт и уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области, передаёт аlau.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайской областной прокуратуры. 

Зауреш Изалдина, согласно обвинительному акту, обвиняется по следующим уголовным правонарушениям: «Мошенничество в крупном размере», «Организация покушения на кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение, в особо крупном размере», «Организация кражи в группе лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение», «Организация покушения на убийство двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору», «Организация убийства группой лиц по предварительному сговору» УК РК.

«Гафаров и его знакомый Китибаев предстанут перед судом по аналогичным статьям. Ещё один соучастник Кодатенко обвиняется в умышленном убийстве Рашиды Сандыбаевой, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму», - сообщили в прокуратуре.

За совершение указанных преступлений Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Напомним, 20 февраля в своей двухкомнатной квартире была зверски убита бывший главврач областной психиатрической экспертизы Рашида Сандыбаева.

17 апреля  был задержан последний подозреваемый по делу об убийстве врача. 

 

 

Ключевые слова: Костанайская область, Генпрокуратура, Суды,
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