Дело бывшего руководства «СК-Фармация» прокомментировал Алик Шпекбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев прокомментировал дело в отношении бывшего руководства «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Досудебное производство по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Ларисы Пак, председателя правления ТОО «СК-Фармация» Максима Касаткина и их соучастников продолжается. Касаткин в настоящее время содержится под стражей. В отношении Пак, с учетом ее состояния здоровья, мера пресечения была изменена на домашний арест. По делу проводятся необходимые экспертизы, допросы свидетелей и другие следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование его обстоятельств», - сообщил Алик Шпекбаев, отвечая на вопрос пользователя во время интернет-конференции.

По его словам, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, Ларису Пак и других лиц, проходящих по уголовному делу, подозревают в незаконной выдаче сертификатов о надлежащей дистрибьюторской практике за получение взяток в размере от 10 до 12 тысяч долларов. 30 ноября прошлого года Л.Пак была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Максим Касаткин был задержан 15 сентября 2017 года. Правоохранительными органами проводится следствие на законность проведенных в 2015 году закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Как ранее сообщалось, Ларисе Пак и Максиму Касаткину продлили меры пресечения.