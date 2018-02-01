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Делегация во главе с Даригой Назарбаевой находится с рабочим визитом в Москве

26 Февраля 2018 15:31 719
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Делегация во главе с Даригой Назарбаевой находится с рабочим визитом в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Делегация комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Даригой Назарбаевой находится в Москве с рабочим визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Программа трехдневного визита предусматривает ряд встреч с российскими коллегами и официальными лицами.

25 февраля члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК посетили научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, где ознакомились с объектами тренажерной базы центра, провели встречи с его руководством и возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.

Сегодня казахстанские сенаторы проведут встречи со своими российскими коллегами - председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко, а также заместителем председателя СФ РФ Ильясом Умахановым. Стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, актуальные темы международной и региональной безопасности, взаимодействие и координацию работы в международных парламентских организациях

27 февраля казахстанская делегация проведет встречи с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.

Делегация во главе с Даригой Назарбаевой находится с рабочим визитом в Москве 
Делегация во главе с Даригой Назарбаевой находится с рабочим визитом в Москве 

 

 

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Ключевые слова: Сенат, Внешняя политика Казахстана, Россия,
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Автор:

Медет Ахметов

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