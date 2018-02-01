Делегация во главе с Даригой Назарбаевой находится с рабочим визитом в Москве
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Делегация комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Даригой Назарбаевой находится в Москве с рабочим визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Программа трехдневного визита предусматривает ряд встреч с российскими коллегами и официальными лицами.
25 февраля члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК посетили научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, где ознакомились с объектами тренажерной базы центра, провели встречи с его руководством и возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.
Сегодня казахстанские сенаторы проведут встречи со своими российскими коллегами - председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко, а также заместителем председателя СФ РФ Ильясом Умахановым. Стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, актуальные темы международной и региональной безопасности, взаимодействие и координацию работы в международных парламентских организациях
27 февраля казахстанская делегация проведет встречи с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.
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