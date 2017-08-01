Делегацию из Китая впечатлила инфраструктура Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким города Астаны встретился с делегацией, прибывшей из Гуанчжоу (Китайская Народная Республика) для участия в церемонии открытия недели провинции Гуандун на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», сообщается на сайте акимата столицы.

В ходе встречи председатель политического консультативного совета города Гуанчжоу Лю Юелунь и аким Астаны Асет Исекешев обсудили перспективы сотрудничества между двумя городами.

В частности, прибывшую сторону впечатлила инфраструктура столицы Казахстана.

«Очень рады посетить ваш город. Для меня и моей делегации это первый визит в Астану, мы удивлены инфраструктурой города. Хочется отметить, что стиль построенной архитектуры различный. Мы бы хотели перенять ваш опыт в планировании города, поэтому очень хотели бы сотрудничать с вашим городом», - отметил председатель политического консультативного совета города Гуанчжоу Лю Юелунь.

Также гостей впечатлила своей красотой и чистотой река Есиль, которую они успели посмотреть в ходе знакомства с городом.

Перспективным направлением для обмена опытом и сотрудничества между городами является сфера туризма. Наряду с этим установление дружеских связей Астаны с Гуанчжоу имеет большой потенциал для развития плодотворного торгово-экономического, культурного и образовательного сотрудничества.

В завершение делегация, прибывшая из Поднебесной, выразила свое намерение о сотрудничестве между Астаной и Гуанчжоу.

Уже завтра в столице пройдет казахстанско-китайское собрание по обмену опытом в области инвестиций, в котором прибывшая сторона также примет активное участие.