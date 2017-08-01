Делегация Алматинской области посетила Сербию

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Группа руководителей передовых хозяйств Алматинской области, руководство Научно-исследовательского института земледелия и растениеводства РК и социально-предпринимательской корпорации «Жетысу» во главе с заместителем акима региона Серикжаном Бескемпировым посетила с рабочим визитом Республику Сербия.

В ходе визита состоялись встречи казахстанской делегации с министром сельского хозяйства и защиты окружающей среды Сербии Браниславом Недимовичем, главой правительства автономного края Воеводина Игорем Мировичем, а также крупными сербскими компаниями, занятыми в области сельского хозяйства. Также организовано посещение известного в Юго-Восточной Европе научно-производственного института полеводства и овощеводства «НС Семя», научно-инновационного института «Биосенc», малых и средних фермерских хозяйств Сербии.







Глава казахстанской делегации подробно ознакомил сербскую сторону с приоритетами развития нашей страны, изложенными в Послании Президента Н.Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в свете поставленных задач по развитию экспортного направления в сфере АПК и превращения аграрного сектора в новый драйвер экономического роста страны.



В ходе встреч Посол Казахстана Нурбах Рустемов подчеркнул, что данный визит осуществляется в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых между руководством Казахстана и Сербии по углублению взаимодействия в сфере сельского хозяйства, а также в целях развития Соглашения о сотрудничестве между акиматом Алматинской области и администрацией автономного края Воеводина.









Стороны выразили обоюдную заинтересованность в сотрудничестве в области производства семян для сои, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, обмене опытом научных разработок, в том числе повышении урожайности сельхозпродукции. Кроме того, были обозначены перспективы совместного кооперации в сфере подготовки специалистов для сельского хозяйства в учебных заведениях двух стран.



В октябре т.г. планируется ответный визит в Алматинскую область главы автономного края Воеводина с группой сербских сельхозпроизводителей и компаний, заинтересованных в торгово-экономическом сотрудничестве с Казахстаном.