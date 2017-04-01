Дефицит кадров в детских садах связан с низкой зарплатой - вице-министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дефицит кадров в дошкольных организациях связан с низкой зарплатой. Об этом сегодня заявила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева в ходе круглого стола в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, на сегодня в дошкольных организациях Казахстана работает более 84 тысяч педагогов.

«Ежегодно увеличивается объем госзаказа на данную специальность. Дефицит кадров в дошкольных организациях связан не с непривлекательностью профессии педагога-дошкольника, а с низкой заработной платой», - подчеркнула Эльмира Суханбердиева.



По ее данным, на сегодня 35,7 - 55,6 тысяч тенге составляет зарплата у воспитателя и от 25 до 30 тысяч тенге у помощника воспитателя детских садов.



«Зарплата несоизмерима с возложенной ответственностью за жизнь и здоровье детей», - отметила вице-министр образования и науки.

По ее мнению, для исправления ситуации необходимо пересмотреть нагрузки педагогов дошкольных учреждений.



«У нас просьба, чтобы вы нас поддержали, также как и была поддержка у нас в части пересмотра нагрузки учителей школ», - попросила Эльмира Суханбердиева депутатов.