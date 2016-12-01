Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории Триатлон парка в Астане состоялся забег в честь 25 летия Независимости РК и в поддержку здорового образа жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».









«Наша главная цель - пропаганда спорта, агитация здорового образа жизни среди молодежи. В двадцатипятилетнем возрасте человек пребывает в полном рассвете сил. Наша страна тоже в 25-лет независимости достигла своей мощи и полна сил. Взяв на вооружение эту символическую дату, мы решили провести мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни», - отметил председатель столичного клуба марафонцев Талгат Ергалиев.











По его словам, в марафоне мог принять участие каждый желающий и в будущем планируется сделать зимний марафон традиционным. Марафон не предусматривает возрастных ограничений.









«Как вы видите, среди участников есть и молодые и 70-летние старцы. Здесь главное не прибежать первым, а самое главное участие», - добавил Талгат Ергалиев.











Дистанция марафона составила 2500 метров, а для профессионалов от 5000 до 10000 метров. В забеге приняли участие действующие марафонцы и легкоатлеты Казахстана, а также все желающие. Организаторы мероприятия: Республиканское Объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана» и общественное объединение Астанинский клуб марафонцев «Астана Желаяғы», при поддержке акимата Астаны.













