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Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане

Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане
25 Декабря 12:41 205

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории Триатлон парка в Астане состоялся забег в честь 25 летия Независимости РК и в поддержку здорового образа жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».


Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане
Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане 
Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане
«Наша главная цель - пропаганда спорта, агитация здорового образа жизни среди молодежи. В двадцатипятилетнем возрасте человек пребывает в полном рассвете сил. Наша страна тоже в 25-лет независимости достигла своей мощи и полна сил. Взяв на вооружение эту символическую дату, мы решили провести мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни», - отметил председатель столичного клуба марафонцев Талгат Ергалиев.


Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане 
Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане

По его словам, в марафоне мог принять участие каждый желающий и в будущем планируется сделать зимний марафон традиционным. Марафон не предусматривает возрастных ограничений.


Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане

«Как вы видите, среди участников есть и молодые и 70-летние старцы. Здесь главное не прибежать первым, а самое главное участие», - добавил Талгат Ергалиев.


Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане 
Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане

Дистанция марафона составила 2500 метров, а для профессионалов от 5000 до 10000 метров. В забеге приняли участие действующие марафонцы и легкоатлеты Казахстана, а также все желающие. Организаторы мероприятия: Республиканское Объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана» и общественное объединение Астанинский клуб марафонцев «Астана Желаяғы», при поддержке акимата Астаны.


Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане 
Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане 


Дед Мороз принял участие в марафоне в Астане  

Ключевые слова: Видео, Астана, Спорт,
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