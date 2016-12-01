Погода
Астана -19 °С
Алматы -7 °С
Курс валют
USD 332.88
EUR 347.86
RUB 5.48
CNY 47.91

Дед Мороз и Снегурочка из Казахстана рассмешили Урганта

Дед Мороз и Снегурочка из Казахстана рассмешили Урганта
27 Декабря 2016 02:43 159

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одном из эпизодов популярной передачи «Вечерний Ургант» за звание «Самого лучшего деда» боролись представители Казахстана.    

Именно так называется предновогодняя рубрика, в которой соревнуются актеры в образах Дедов Морозов и Снегурочек. Испытания для них организаторы шоу придумывают самые невероятные - шуточные, но жизненные. Так, например, паре из Казахстана предстояло с завязанными руками позвонить в дверной звонок, где ждут поздравлений дети.

«Представьте, вас связали хулиганы-шестилетки», - озвучил задание ведущий передачи Иван Ургант, призвав на помощь своего напарника Дмитрия Хрусталева. - А вам нужно попасть в квартиру, кто первым позвонит посохом в звонок, тому мы поможем и разместим видео в соцсетях».
 

Тандем из Казахстана Максим Павлов (Алматы) и Вероника Тетерина (Караганда) справились с заданием очень умело, опередив своих соперников из Новосибирска.

Дед Мороз и Снегурочка из Казахстана рассмешили Урганта 

Отметим, в начале декабря Иван Ургант заявил, что для программы «отобрали лучших профессиональных Дедов Морозов. 

«До конца года будем проводить поединки двух дедов. Победитель получит положительную рекомендацию в наших социальных сетях и подтверждение, что он самый лучший!», - заявлял ведущий.

 

 

Ключевые слова: Интернет, СМИ, Видео,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив