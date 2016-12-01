Дед Мороз и Снегурочка из Казахстана рассмешили Урганта 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одном из эпизодов популярной передачи «Вечерний Ургант» за звание «Самого лучшего деда» боролись представители Казахстана.

Именно так называется предновогодняя рубрика, в которой соревнуются актеры в образах Дедов Морозов и Снегурочек. Испытания для них организаторы шоу придумывают самые невероятные - шуточные, но жизненные. Так, например, паре из Казахстана предстояло с завязанными руками позвонить в дверной звонок, где ждут поздравлений дети.

«Представьте, вас связали хулиганы-шестилетки», - озвучил задание ведущий передачи Иван Ургант, призвав на помощь своего напарника Дмитрия Хрусталева. - А вам нужно попасть в квартиру, кто первым позвонит посохом в звонок, тому мы поможем и разместим видео в соцсетях».



Тандем из Казахстана Максим Павлов (Алматы) и Вероника Тетерина (Караганда) справились с заданием очень умело, опередив своих соперников из Новосибирска.





Отметим, в начале декабря Иван Ургант заявил, что для программы «отобрали лучших профессиональных Дедов Морозов.

«До конца года будем проводить поединки двух дедов. Победитель получит положительную рекомендацию в наших социальных сетях и подтверждение, что он самый лучший!», - заявлял ведущий.