Даурен Абаев сообщил о съемках трилогии о лошадях «EQUUS»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Съемки документальной трилогии о лошадях «EQUUS» запланированы на 28 августа текущего года в Акмолинской области. Об этом в ходе информационного тура сообщил министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев.

В мероприятии также приняли участие председатель правления АО РТРК «Казахстан» Ерлан Карин и представители СМИ.





7 марта 2017 года на брифинге СЦК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев озвучил, что проект реализуется в рамках меморандума между корпорацией «Казахстан» и «Clearwater Documentary Inc.». При этом, АО РТРК «Казахстан» будет иметь статус международного вещателя трилогии и обладать правами на трансляцию сериала на территории Казахстана на русском и казахском языках.



Фильм «EQUUS» состоит из 3 серий, раскрывает роль лошадей в истории человечества и рассказывает об открытиях, связанных с происхождением культуры лошадей в степях Центральной Азии.



Действуя под руководством казахстанского сопродюсера Нурбола Баймуханова и канадского режиссёра Найоби Томпсона, иностранная съёмочная группа, состоящая из высокопрофессиональных кинематографистов, арт-дизайнеров и звукорежиссёров, будет работать совместно с лучшими казахскими профессионалами кино, реквизиторами, художниками по костюмам и каскадёрами для того, чтобы вживую воплотить образы древних степных кочевников.



Сериал будет отснят лучшими съёмочными группами Канады и Германии на оборудовании самого высокого разрешения, в картине прозвучит симфоническая музыка известного композитора из Лос-Анджелеса Даррена Фанга.



Опираясь на успех «Великой Одиссеи Человечества», сериал планируется к показу более чем в 50 странах по всему миру начиная с 2018 года.



Данный проект способствует продвижению имиджа Казахстана на международной арене в сфере кино, туризма, истории и традиций нашего народа.

