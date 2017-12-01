-
-
02:40 239
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:16 434
-
-
вчера 22:53 403
-
вчера 22:40 471
-
-
вчера 22:27 449
-
вчера 22:13 375
-
вчера 22:00 503
-
вчера 21:44 477
-
-
вчера 21:33 549
-
вчера 21:29 515
-
вчера 21:14 567
-
-
-
вчера 20:37 500
-
вчера 20:20 571
-
вчера 20:09 609
-
вчера 20:00 528
-
-
-
вчера 19:30 569
-
-
вчера 19:08 638
-
-
-
-
вчера 18:29 1255
-
вчера 18:11 687
-
-
-
-
вчера 17:34 735
-
вчера 17:30 2995
Дарига Шакимова: Несмотря на Новый год, продолжим тренироваться
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двукратная чемпионка Азии и бронзовая призерка Олимпийскх Игр в Рио-де-Жанейро Дарига Шакимова, выступающая в весовой категории до 75 килограммов, в интервью официальному сайту Казахстанской федерации бокса прокомментировала свое выступление на континентальном турнире во Вьетнаме, передает sport.inform.kz.
- На днях состоялось чествование женской сборной Казахстана, которая успешно выступила на чемпионате Азии, - говорит Дарига Шакимова. - Хочу выразить свою благодарность Тимуру Кулибаеву за его внимание и поддержку, которую он всегда оказывает спортсменам. Для нас это большая честь и повод для гордости. Каждый из нас понимает, какая это большая ответственность - представлять страну на мировой арене. Огромное спасибо всем нашим тренерам, врачам, психологу за их труд. То, что нас поздравили с успешным выступлением - это большой стимул развиваться, работать с еще большей самоотдачей.
- Довольны ли вы показанным результатом на чемпионате Азии?
- Бронзовой наградой не могу быть довольна. Так сложилось... В полуфинале встретилась с представительницей Китая. Получился непростой поединок. Тренер сказал мне, что я не проиграла, но нужно всегда искать причины в себе, работать над ошибками. Самое главное - не останавливаться на достигнутом, продолжать упорно трудиться, чтобы покорить новые вершины.
- Кстати, Ли Киань, которой вы уступили, также является призеркой Олимпиады в Рио.
- Да, мы с ней много раз встречались на различных соревнованиях. В 2015 году я выиграла у неё на чемпионате Азии, затем уступила на лицензионном турнире. В этот раз чуть-чуть не получилось, но, я уверена, что смогу взять реванш за недавнее поражение.
- Когда судьи оглашали результат - предполагали, что бой проигран?
- Нет, думала, что одержала победу. Ну, раз не подняли мою руку - значит виновата только я сама.
- Скоро Новый год. Тренировки продолжите?
- Сейчас у меня идут двухразовые тренировки. Новый год? Думаю, 31-го декабря мы будем тренироваться, потому что в начале января нам предстоит участвовать в международном турнире в Сербии, который станет одним из этапов подготовки к важным турнирам. Расслабляться некогда.
Фото: kfb.kz
- Чемпионат мира по грэпплингу пройдет в Астане
- Форвард «Барыса» Найджел Доус провел мастер-класс на Байконуре
- Канат Ислам поднялся на второе место рейтинга WBO
- Шведский легионер «Барыса» хочет получить казахстанское гражданство
- Два золота и серебро завоевали атырауские парадзюдоисты в Турции
- Казахстанский шахматист завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Индии
- Альварес дал согласие на реванш с Головкиным
- В сети появился мультфильм о Головкине и Сондерсе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана