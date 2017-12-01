Дарига Шакимова: Несмотря на Новый год, продолжим тренироваться

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двукратная чемпионка Азии и бронзовая призерка Олимпийскх Игр в Рио-де-Жанейро Дарига Шакимова, выступающая в весовой категории до 75 килограммов, в интервью официальному сайту Казахстанской федерации бокса прокомментировала свое выступление на континентальном турнире во Вьетнаме, передает sport.inform.kz.

- На днях состоялось чествование женской сборной Казахстана, которая успешно выступила на чемпионате Азии, - говорит Дарига Шакимова. - Хочу выразить свою благодарность Тимуру Кулибаеву за его внимание и поддержку, которую он всегда оказывает спортсменам. Для нас это большая честь и повод для гордости. Каждый из нас понимает, какая это большая ответственность - представлять страну на мировой арене. Огромное спасибо всем нашим тренерам, врачам, психологу за их труд. То, что нас поздравили с успешным выступлением - это большой стимул развиваться, работать с еще большей самоотдачей.

- Довольны ли вы показанным результатом на чемпионате Азии?

- Бронзовой наградой не могу быть довольна. Так сложилось... В полуфинале встретилась с представительницей Китая. Получился непростой поединок. Тренер сказал мне, что я не проиграла, но нужно всегда искать причины в себе, работать над ошибками. Самое главное - не останавливаться на достигнутом, продолжать упорно трудиться, чтобы покорить новые вершины.

- Кстати, Ли Киань, которой вы уступили, также является призеркой Олимпиады в Рио.

- Да, мы с ней много раз встречались на различных соревнованиях. В 2015 году я выиграла у неё на чемпионате Азии, затем уступила на лицензионном турнире. В этот раз чуть-чуть не получилось, но, я уверена, что смогу взять реванш за недавнее поражение.

- Когда судьи оглашали результат - предполагали, что бой проигран?

- Нет, думала, что одержала победу. Ну, раз не подняли мою руку - значит виновата только я сама.

- Скоро Новый год. Тренировки продолжите?

- Сейчас у меня идут двухразовые тренировки. Новый год? Думаю, 31-го декабря мы будем тренироваться, потому что в начале января нам предстоит участвовать в международном турнире в Сербии, который станет одним из этапов подготовки к важным турнирам. Расслабляться некогда.

Фото: kfb.kz