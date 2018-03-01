Дарига Назарбаева выступила против частных военных компаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане нет частных военных компаний. Об этом в интервью журналистам заявила председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На вопрос о том, что странам ОДКБ рекомендовано легализовать частные военные компании и как с этим быть Казахстану Дарига Назарбаева ответила: «Это относится только к тем странам, где таковые есть. Частных военных компаний на территории Казахстана как таковых нет».

Сенатор добавила, что такие компании Казахстану не нужны.

«Я не поддерживаю такую идею. Это частная машина для убийств, в буквальном смысле, таковых не должно быть», - отметила Дарига Назарбаева.