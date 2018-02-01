Дарига Назарбаева встретилась с главами Госдумы и Совета Федерации РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, сообщила пресс-служба Сената Парламента РК.

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась в Москве с руководством Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным.



На встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания В.Матвиенко стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в рамках Соглашения о сотрудничестве между верхними палатами высших законодательных органов двух стран, актуальные темы международной и региональной безопасности, а также взаимодействие и координацию работы в международных парламентских организациях.



Д.Назарбаева отметила эффективную работу Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Казахстана и Советом Федерации России.

«Сотрудничество и взаимодействие в подобных форматах всецело способствует повышению роли депутатского корпуса в укреплении стратегического партнерства между нашими странами», - сказала она, добавив, что в процессе переговоров, сторонами также намечена работа на перспективу, которая позволит углубить межпарламентский диалог казахстанско-российского партнерства.



«Мы наметили очень хороший механизм дальнейшего взаимодействия по конкретным проблемным вопросам, по которым мы можем сотрудничать, совместными усилиями влиять на них, решать их. В том числе у нас есть наши международные договора и соглашения, которые подписываются в рамках ЕАЭС, работать с нашими национальными правительствами», - добавила казахстанский сенатор.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Федерального Собрания В.Матвиенко отметила необходимость продолжения и расширения сотрудничества Сената Казахстана и Совета Федерации России на различных уровнях, которое, с ее слов способствует укреплению стратегического партнерства двух стран.



«Такой формат дополняет наше, как мы считаем, достаточно эффективное сотрудничество между Советом Федерации и Сенатом Казахстана. Такую практику надо развивать и с другими Комитетами, проводить встречи, обсуждения. Мы не только стратегические партнеры, наши страны входят в Единое Евразийское пространство», - сказала В.Матвиенко.



В ходе встречи, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ поздравила казахстанских партнеров с избранием Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН, а также успешным председательствованием в Организации, отметив вклад и усилия нашей страны в укрепление региональной и глобальной стабильности.



В.Матвиенко пригласила Д.Назарбаеву принять участие в качестве почетного гостя во втором Евразийском форуме женщин-парламентариев, который пройдет 21-22 сентября в Санкт-Петербурге.



На встрече Д.Назарбаевой c Председателем Государственной Думы РФ В.Володиным, также были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия парламентариев Казахстана и России и развитие двустороннего сотрудничества.



Сторонами подчеркнут динамизм, деловой настрой, широчайшие перспективы добрососедства и сотрудничества казахстанско-российских отношений, которые являются показательным примером того, как должны развиваться двусторонние отношения между государствами в 21 веке.