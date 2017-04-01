Погода
Астана 5 °С
Алматы 8 °С
Курс валют
USD 313.02
EUR 332.90
RUB 5.50
CNY 45.39

Дархан Кыдырали награжден международной премией

Дархан Кыдырали награжден международной премией
8 Апреля 2017 08:12 576

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Международной Тюркской академии (TWESCO) Дархан Кыдырали награжден в Стамбуле международной премией "За служение Тюркскому миру", сообщает TWESCO.

Приз, учрежденный центром стратегических исследований "Ипек йолу" ("Шелковый путь") и одноименным журналом, был вручен на вечере "Награждение выдающихся людей года".

В торжественном мероприятии приняли участие известные люди, прибывшие из десяти стран и регионов Тюркского мира, общественные деятели, деятели культуры, а также представители интеллигенции.

Награду, предназначенную Д.Кыдырали, организаторы мероприятия вручили постоянному ответственному секретарю TWESCO А. Кесикбаеву.

Следует отметить, что на торжественном вечере, проведенном в этом году в 13-й раз, в нескольких номинациях были награждены деятели, чей масштабный труд и выдающиеся достижения заслужили особое внимание.

 

 

Ключевые слова: Турция, Культура,
По теме
Загрузка...
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив