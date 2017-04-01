Дархан Кыдырали награжден международной премией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Международной Тюркской академии (TWESCO) Дархан Кыдырали награжден в Стамбуле международной премией "За служение Тюркскому миру", сообщает TWESCO.

Приз, учрежденный центром стратегических исследований "Ипек йолу" ("Шелковый путь") и одноименным журналом, был вручен на вечере "Награждение выдающихся людей года".

В торжественном мероприятии приняли участие известные люди, прибывшие из десяти стран и регионов Тюркского мира, общественные деятели, деятели культуры, а также представители интеллигенции.

Награду, предназначенную Д.Кыдырали, организаторы мероприятия вручили постоянному ответственному секретарю TWESCO А. Кесикбаеву.

Следует отметить, что на торжественном вечере, проведенном в этом году в 13-й раз, в нескольких номинациях были награждены деятели, чей масштабный труд и выдающиеся достижения заслужили особое внимание.