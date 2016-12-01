Данияр Елеусинов стал лучшим боксером Азии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Азиатская конфедерация бокса (ASBC) подвела итоги года и объявила лучших на континенте по номинациям.
Лучший боксер Азии 2016 года - Данияр Елеусинов (Казахстан);
Лучшая боксерша Азии 2016 года - Инь Жунхуа (Китай);
Лучший боксер Азии 2016 года (молодежь) - Хаято Цуцуми (Япония);
Лучшая боксерша Азии 2016 года (молодежь) - Пан Сумей (Китай);
Лучший боксер Азии 2016 года (юниор) - Кристиан Питт Лорент (Филиппины);
Лучшая боксерша Азии 2016 года (юниор) - Ю Лисай (Китай);
Лучший APB боксер Азии 2016 года - Жасурбек Латипов (Узбекистан);
Лучший WSB боксер Азии 2016 года - Асланбек Шымбергенов (Казахстан);
Открытие года - Шахрам Гиясов (Узбекистан);
Лучший тренер Азии 2016 года - Патрицио Гаспи (Филиппины);
Лучший супервайзер Азии 2016 года - Карина Пиксон (Филиппины);
Лучший технический делегат Азии 2016 года - Билли Вонг (Макао);
Лучший судья Азии - Джинжинг Жанг (Китай);
Лучшая национальная федерация Азии 2016 года - Казахстанская федерация бокса.
- Голосование за «Лучших в Азии» проводилось посредством социальных сетей и мы рады, что поклонники бокса со всех концов не только нашего континента, но и мира, активно участвовали в нем. Особо хотелось бы отметить, что в нашем рейтинге Казахстан представлен в трех номинациях. Как вы помните, Казахстанская федерация бокса была отмечена также в итогах уходящего года Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) за проведение Чемпионата мира 2016 года по боксу среди женщин в Астане, - сказал исполнительный директор ASBC Багдаулет Туреханов.
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