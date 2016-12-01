Данияр Елеусинов стал лучшим боксером Азии 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Азиатская конфедерация бокса (ASBC) подвела итоги года и объявила лучших на континенте по номинациям.

Лучший боксер Азии 2016 года - Данияр Елеусинов (Казахстан);

Лучшая боксерша Азии 2016 года - Инь Жунхуа (Китай);

Лучший боксер Азии 2016 года (молодежь) - Хаято Цуцуми (Япония);

Лучшая боксерша Азии 2016 года (молодежь) - Пан Сумей (Китай);

Лучший боксер Азии 2016 года (юниор) - Кристиан Питт Лорент (Филиппины);

Лучшая боксерша Азии 2016 года (юниор) - Ю Лисай (Китай);

Лучший APB боксер Азии 2016 года - Жасурбек Латипов (Узбекистан);

Лучший WSB боксер Азии 2016 года - Асланбек Шымбергенов (Казахстан);

Открытие года - Шахрам Гиясов (Узбекистан);

Лучший тренер Азии 2016 года - Патрицио Гаспи (Филиппины);

Лучший супервайзер Азии 2016 года - Карина Пиксон (Филиппины);

Лучший технический делегат Азии 2016 года - Билли Вонг (Макао);

Лучший судья Азии - Джинжинг Жанг (Китай);

Лучшая национальная федерация Азии 2016 года - Казахстанская федерация бокса.

- Голосование за «Лучших в Азии» проводилось посредством социальных сетей и мы рады, что поклонники бокса со всех концов не только нашего континента, но и мира, активно участвовали в нем. Особо хотелось бы отметить, что в нашем рейтинге Казахстан представлен в трех номинациях. Как вы помните, Казахстанская федерация бокса была отмечена также в итогах уходящего года Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) за проведение Чемпионата мира 2016 года по боксу среди женщин в Астане, - сказал исполнительный директор ASBC Багдаулет Туреханов.





