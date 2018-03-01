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Данияр Елеусинов рассказал о планах на пути к чемпионскому титулу

19 Марта 2018 15:00 285
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Данияр Елеусинов рассказал о планах на пути к чемпионскому титулу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион Олимпиады-2016 Данияр Елеусинов, недавно перешедший в профессиональный бокс, планирует быть последовательным в развитии своей карьеры и борьбе за титулы, сообщает Sports.kz.

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На вопрос турецким СМИ, когда  Данияр Елеусинов выступит в бою за титул.

Данияр ответил: «Я не спешу. Я понимаю, что Лома делает быстрый подъем. Хочу планировать свою карьеру наиболее подходящим образом. Полусредний вес довольно сложный. Здесь есть Дэнни Гарсия, Кит Турман, Теренс Кроуфорд. Я доверяю своей команде. Мы будем действовать шаг за шагом без спешки».  

Фото: www.kfb.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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