Данияр Елеусинов рассказал о планах на пути к чемпионскому титулу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион Олимпиады-2016 Данияр Елеусинов, недавно перешедший в профессиональный бокс, планирует быть последовательным в развитии своей карьеры и борьбе за титулы, сообщает Sports.kz.

На вопрос турецким СМИ, когда Данияр Елеусинов выступит в бою за титул.

Данияр ответил: «Я не спешу. Я понимаю, что Лома делает быстрый подъем. Хочу планировать свою карьеру наиболее подходящим образом. Полусредний вес довольно сложный. Здесь есть Дэнни Гарсия, Кит Турман, Теренс Кроуфорд. Я доверяю своей команде. Мы будем действовать шаг за шагом без спешки».

Фото: www.kfb.kz