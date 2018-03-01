Данияр Елеусинов дебютирует на профи-ринге 28 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион 2016 года из Казахстана Данияр Елеусинов дебютирует на профессиональном ринге 28 апреля. Об этом сообщил промоутер спортсмена Эдди Хирн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень рад, что Данияр стал частью нашей команды. Надеюсь, Данияр будет суперзвездой. У нас уже есть один олимпийский чемпион Энтони Джошуа, и Елеусинов пойдет по такому же пути. Данияр будет тренироваться в Нью-Йорке и Лондоне и будет проводить бои по всему миру. Гарантирую, что мы сделаем из Елеусинова большого чемпиона», - сказал Хирн.

Сам Данияр выразил надежду, что покажет хорошие результаты на профессиональном уровне.

«Мне пора дальше расти, заявить о себе на профессиональном ринге. Когда я тренировался в сборной, мы ни в чем не нуждались, всегда все у нас было хорошо. Я верю в себя, надеюсь, покажу хороший результат, ради этого я и перехожу», - отметил боксер.





Фото: vk.com/daniyaryeleussinov