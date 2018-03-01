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Данияр Елеусинов дебютирует на профи-ринге 28 апреля

6 Марта 2018 11:08 772
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Данияр Елеусинов дебютирует на профи-ринге 28 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион 2016 года из Казахстана Данияр Елеусинов дебютирует на профессиональном ринге 28 апреля. Об этом сообщил промоутер спортсмена Эдди Хирн, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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«Я очень рад, что Данияр стал частью нашей команды. Надеюсь, Данияр будет суперзвездой. У нас уже есть один олимпийский чемпион Энтони Джошуа, и Елеусинов пойдет по такому же пути. Данияр будет тренироваться в Нью-Йорке и Лондоне и будет проводить бои по всему миру. Гарантирую, что мы сделаем из Елеусинова большого чемпиона», - сказал Хирн.

Сам Данияр выразил надежду, что покажет хорошие результаты на профессиональном уровне.

«Мне пора дальше расти, заявить о себе на профессиональном ринге. Когда я тренировался в сборной, мы ни в чем не нуждались, всегда все у нас было хорошо. Я верю в себя, надеюсь, покажу хороший результат, ради этого я и перехожу», - отметил боксер.


Фото: vk.com/daniyaryeleussinov

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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