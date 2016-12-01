Данияр Акишев призвал казахстанцев не беспокоиться насчет банков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев призвал казахстанцев не беспокоиться по поводу финансового "здоровья" банков второго уровня (БВУ) страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что в настоящее время все банки второго уровня выполняют пруденциальные нормативы и требования регулятора в лице Нацбанка. Пруденциальные нормативы - это все критические значения, которые должен выполнять банк для обеспечения своей устойчивой деятельности. Это показатели капитала, ликвидности, рисков на одного заемщика и так далее. То есть все эти показатели все БВУ в Казахстане выполняют», - сказал Акишев журналистам в кулуарах Мажилиса Парламента.

Кроме того, глава Нацбанка прокомментировал ситуацию вокруг банка Казком. «Действительно, Нацбанком был выдан заем Казкому в сумме 400 млрд. тенге, но почему-то многие не заметили того, что в понедельник банк погасил половину, то есть 200 млрд. тенге вернул, соответственно деньги ему не нужны. Сейчас задолженность Казкома перед Нацбанком составляет 200 млрд. тенге. Эта сумма стандартизированная. Она составляет очень низкую долю к его активам, поэтому я здесь не вижу никаких оснований ни для беспокойства, ни для устойчивости Казкома в целом. (...) Казком обратился с тем, чтобы у него была дополнительная ликвидность для проведения отдельных операций. Я оцениваю деятельность Казкома сейчас положительно. Вкладчикам не стоит беспокоиться за банк», - рассказал Акишев.

Напомним, как ранее сообщалось правление Нацбанка ранее приняло решение о предоставлении АО «Казкоммерцбанк» краткосрочного финансирования на сумму 400,8 млрд тенге, учитывая системную значимость банка. Заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка.

При этом опрошенные корреспондентом МИА «Казинформ» эксперты заявили, что ситуация с Казкоммерцбанком (Qazкom) стала свидетельством сложного положения финансового сектора.