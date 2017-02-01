Даниал Ахметов сообщил Президенту о противоречиях в здравоохранении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов обозначил проблемные вопросы в управлении и финансировании сферы здравоохранения.

«Сложилась централизованная модель управления и финансирования здравоохранения. Республиканский орган является одним из заказчиков услуг на местном уровне. Территориальный комитет по уплате медицинских услуг Минздрава заказывает 88% гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в районных поликлиниках и больницах. Это противоречит ключевому принципу управления здравоохранением, принятого в развитых странах», - сказал Даниал Ахметов в ходе расширенного заседания Правительства.

В свою очередь Глава государства обратился к министру здравоохранения Елжану Биртанову: «Я тебя для этого назначил. Какое имеет отношение Комитет министерства к сельской клинике?»

«В рамках единой национальной системы здравоохранения поэтапно, действительно, централизовали», - ответил глава Минздрава.

«Никак не хотите отпускать, известно почему. Если не хотите передавать, то докажи, что не нужно передавать, потому что мы должны у себя оставить, а если не можете доказать, то о чем вы говорите», - подчеркнул Назарбаев.