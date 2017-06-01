Даниал Ахметов раскритиковал разъяснительную работу о внедрении медстрахования

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На расширенном совещании аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов назвал слабой разъяснительную работу о внедрении медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выслушав доклад недавно назначенного руководителя управления здравоохранения Марата Шоханова о предстоящем медстраховании и его просьбу о дополнительных средствах на информационно-разъяснительные брошюры и буклеты, Даниал Ахметов согласился, что работа предстоит большая. Только 26 процентов населения владеет полной информацией о предстоящем медицинском страховании и это серьезная проблема, отметил аким и поручил Марату Шоранову подготовить подробный перечень необходимой разъяснительной литературы, причем для каждой категории - отдельно. (Как известно, взносы в фонд обязательного медицинского страхования вносят государство, работодатели, работники, самозанятые и т.д.). В доказательство «неинформированности» о предстоящем медстраховании аким на совещании обратился с вопросом к местным журналистам, которые «запутались» в сроках ввода медстрахования и процентах отчислений.

М.Шоранов сообщил, что в регионе еще не завершена процедура «прикрепления населения к поликлиникам» - порядка 240 тысяч восточноказахстанцев пока еще не выбрали медицинское учреждение. Созданы «мобильные пятерки из медперсонала», которые регулярно проводят подворовые обходы и выявляют «неприкреплённое население».

Что касается вопроса повышения качества медицинских услуг, в частности, повышения уровня квалификации медперсонала и переобучения, о котором подробно изложил Марат Шоранов, то эту тему глава региона выделил особо, итожа каждый из трех уровней переподготовки медицинских кадров.

Даниал Ахметов поручил в месячный срок переделать план развития здравоохранения ВКО. В долгосрочный и среднесрочный планы должны войти трехуровневый комплексный план обучения специалистов здравоохранения мультидисциплинарными командами по международным стандартам (бригадному методу), точечно по приоритетным направлениям - онкология, кардиология, родовспоможение и детство.

«Здравоохранение - это ключевой вопрос экономики - развитие человеческого капитала, который мы ставим приоритетным. Медицинские центры, к примеру, Центр матери и ребенка должен превратиться в Центр развития технологий, а не элементарный роддом, в который его превратили. Далее, проанализируйте, что дало переобучение тем 715 медицинским специалистам, которые уже прошли переобучение, устройте им тестирование. Чтобы не получилось как с учителями - мы переобучили 3 тысячи учителей, затратили большие средства, а тестирование выявило пробелы обучения. Напоминаю всем: мы единственные в стране, кто тратит беспрецедентные средства на здравоохранение и закуп нового медицинского оборудование (порядка 6 млрд. тенге). Нужна вдумчивая работа, по каждому пункту. К примеру, к переобучению первого уровня привлекайте местных известных врачей, такие есть у нас. Руководители медучреждений должны тоже ехать на переобучение, чтобы не отставать по уровню знаний от своих специалистов», - отметил аким области.