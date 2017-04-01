Даниал Ахметов потребовал «не устраивать шоу» на сельхозярмарках

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Глава Восточно-Казахстанского региона Даниал Ахметов объявил строгий выговор акиму Глубоковского района и его заместителю. Об этом он публично сообщил сегодня на расширенном аппаратном совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне Даниалу Ахметову пришлось извиняться перед жителями Усть-Каменогорска за фальшивые цены на ярмарке сельхозпродукции Глубоковского района. На момент приезда на ярмарку акима области продавцы мясной продукции сменили ценники на мясо и вместо цены в 1600-1800 тенге за 1 кг говядины, по которой они продавали горожанам, появились ценники в 1300 тенге. Жители стали жаловаться акиму на «показуху», и главе региона пришлось публично извиниться перед людьми за подчиненных.

Сегодня эта тема стала прологом к расширенному совещанию по экономическим и текущим вопросам повестки дня, на котором Даниал Ахметов поручил своему заместителю Дуйсенгали Мусину не допускать на ярмарки выходного дня «перекупщиков», в недельный срок подготовить и обеспечить комплекс мер по недопущению разного вида обмана покупателей, в том числе обвеса и завышения цен.

«Не нужно устраивать шоу и обманывать людей. Мы не имеем право дискредитировать государственную политику в сфере социальной поддержки», - акцентировал Ахметов.

Как известно, вот уже несколько лет подряд в крупных городах страны в выходные дни проводятся ярмарки сельскохозяйственной продукции, которые привозят сельхозпроизводители из окрестных районов. Благодаря торговле без посредников сельхозпроизводители имеют возможность продавать свою продукцию значительно дешевле. Выгоду от этого получают обе стороны. Сельчане зарабатывают деньги напрямую, а горожане запасаются продуктами по доступным ценам. Но как показала практика прошедших выходных в Усть-Каменогорске, на ярмарке появились перекупщики и местные продавцы, а сельчан «отодвинули». Сегодня на совещании стало понятно, что разбирательство этой ситуации будет иметь продолжение с последующими выводами.