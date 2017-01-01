Даниал Ахметов посетил станцию скорой помощи: Это крайне плохо - всё, что я увидел  

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Построить новые гаражи, обновить автопарк и запустить в работу прачечную распорядился аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов во время осмотра станции скорой медицинской помощи Усть-Каменогорска, передает корреспондент МИА «Казинформ». Материально-техническое состояние «скорой» требует немедленной модернизации.

В сопровождении главного врача станции Марата Ластаева глава региона внимательно осмотрел здание станции, гаражные помещения, ремонтируемый транспорт.

По словам Ластаева, на станции скорой медпомощи работают 32 бригады врачей, их обслуживают столько же автомобилей.

Бывшее административное здание больничного комплекса, который сейчас расформирован и ждет своей дальнейшей судьбы, передано станции скорой помощи, которая заняла два этажа. На первом этаже здания станции сейчас идет ремонт. Он также сообщил, что закуплено новое программное обеспечение, рации и планшеты.

«Больше у нас нет ненужной бумажной работы. На наши кареты скорой помощи установлены gps-передатчики, и теперь их перемещения мы видим в реальном времени, но вот сами автомобили оставляют желать лучшего», - отметил он.







После досконального осмотра всех гаражных помещений и осмотра состояния автотранспорта, стоящего на ремонте, глава региона резюмировал: «Конечно, это крайне плохо - всё, что я увидел. Хорошо, что перед моим приходом хоть немного покрасили одно из помещений. Да, это очень старые постройки, но места и земли здесь достаточно. Нужно в короткие сроки сделать технико-экономическое обоснование, подготовить проектно-сметную документацию для строительства новых гаражей. У станции же помещений достаточно, есть, где размещаться врачебным бригадам. А здесь же достаточно места и земли, чтобы построить новые современные гаражи. Мы изучим возможность приобретения для станции машин скорой медпомощи другого уровня, и скорее всего, это будут хорошо оснащенные импортные реанимобили».

Вместе с тем Ахметов отметил, чтобы его заместитель и аким города внимательно разобрались с техническим состоянием автопарка станции и изучили, как станция эксплуатирует свой автопарк.

Аким предложил реанимировать работу бывшей прачечной больничного комплекса, на территории которого расположена станция скорой помощи.

На вопрос корреспондента МИА «Казинформ», какова же дальнейшая судьба ожидает сам больничный комплекс, расформированный в прошлом году, аким ответил: «его судьба простая и прозрачная».







«Сейчас выделено около 286 млн. тенге для ремонта его корпусов, и мы сюда переведем ряд медицинских учреждений. В частности, кожно-венерологическое отделение полностью и несколько других медучреждений системы здравоохранения (здесь около 5 тыс. кв. метров дополнительной полезной площади). Таким образом, старинный больничный комплекс будет использоваться по своему целевому предназначению.

Да, я согласен, что всё здесь очень старо и требует либо большой реанимации с большими затратами, либо нового строительства. Будем думать и искать возможность профинансировать», - подытожил глава региона наболевшую тему судьбы больничного городка, построенного в пятидесятые годы прошлого столетия.





