Даниал Ахметов поручил проверить тендерную документацию на ремонт дорог

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Всю тендерную документацию на работы по очистке снега и ремонта дорог поручил проверить аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

84 раза закрывались за зиму дороги Восточного Казахстана из-за сложных метеоусловий, 26 раз - из-за профилактического спуска снежных лавин, сообщил сегодня на совещании Мурат Мусатаев, и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и пассажирских дорог ВКО. Сложная зима, большое обилие снега создавали в зимний период немало трудностей, анализировал Мусатаев итоги зимнего содержания более 3 тысяч км автомобильных дорог региона.

Вместе с ним по этой теме выступил директор ВК филиала АО «НК «КазАвто Жол» Нурлан Омирбаев, который сообщил, что для сокращения расходов на эксплуатацию снегоочистительной техники в этом году решили установить более 22 км снегозадерживающих щитов и более 1, 3 метров тросовых ограждений.

После анализа зимнего содержания автодорог и подробного разговора о технологической состоятельности подрядных организаций, отвечающих за очистку автодорог, их строительство и ремонт, Даниал Ахметов поручил акимам провести тщательный анализ состояния дорог в своих регионах, качества выполненной подрядчиками в прошлом сезоне работы и привлечение их к исправлению недостатков, если таковые будут.

На вопрос Даниала Ахметова установлены ли зеркала безопасности на участке Осиновского перевала автотрассы Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи», Нурлан Омирбаев обещал, что их установят в этом году на отрезке в три километра.

В свою очередь Ахметов напомнил, что на этой трассе проведен «средний ремонт», и в этом году начинается строительство дополнительной дороги (в объезд Осиновского перевала), что «срежет» опасные серпантины горного перевала.

«Дорога в 32 км пройдет левее прежней, - уточнил Н.Омирбаев. - Проектно-сметная документация уже готова. Сейчас движение автотранспорта совершается по горной дороге, построенной в сороковых годах прошлого столетия».

Возник на совещании и «точечный» разговор о сложностях прохождения зимы в Усть-Каменогорске. То, что город в этом году оказался в прямом смысле заваленным снегом, а городские дороги заледенели в колдобинах, оказывается повинны, прежде всего, были «несостоятельные» подрядчики, выигравшие тендер, но не имеющие необходимой техники. По словам Даниала Ахметова, исполнительная власть области вмешалась в ситуацию и обратилась к предприятиям за помощью выделить необходимую технику для уборки Усть-Каменогорска и Семея от снега и льда.

«Этой работой должны заниматься акимы этих населенных пунктов, а не я», - назвал проблему глава региона и поручил руководителям соответствующих служб проверить прохождение тендерных конкурсов по этой тематике.

Более того, он поручил заняться также детальным анализом процедуры прохождения тендера и на выбор подрядчиков по выполнению проектно-сметных работ по ремонту автодорог в Усть-Каменогорске.

По его словам, на ремонт дорог Усть-Каменогорску в этом году впервые за всю его историю выделена огромная сумма - 9 млрд. тенге. ПСД должно было быть готово к 28 января, но до сих пор ни один проект не проработан.

«Все сроки сорваны, уже четвертый месяц пошел. Ни один подрядчик не выполнил своих обязательств ни по очистке снега, ни по проработке ПСД ремонта дорог. Это реальный провал работы. Я прошу проверить всю тендерную документацию и в месячный срок всё скорректировать. Все дороги, особенно где ходит общественный транспорт, должны быть отремонтированы», - сказал глава региона.