Дамир Рыспаев расторг контракт с устькаменогорским «Торпедо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский хоккеист Дамир Рыспаев расторг контракт с устькаменогорским «Торпедо», сообщает Sports.kz.

22-летний форвард продолжит выступления в чемпионате Казахстана.

Напомним, Рыспаев в конце сентября подписал контракт с «Устинкой» до конца сезона. КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» после того, как он начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.



За устькаменогорское «Торпедо» Рыспаев провел 7 матчей в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу.