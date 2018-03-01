Cтроительство стекольного завода в Кызылорде планируется завершить до конца 2018 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О процессе покупки китайскими инвесторами акции долгостроящегося стекольного завода в Кызылорде, рассказал председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (БРК) Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы китайские инвесторы зашли как акционеры, необходимо согласие всех кредиторов. Есть компания, которая хочет продать китайским инвесторам акции, и есть еще один акционер, американская «Stewart Engineers», владеющая 20% доли в ТОО «Orda Glass Ltd». У них есть очень много вопросов по вхождению китайских инвесторов в этот проект. В настоящее время аким области, холдинг «Байтерек» и мы (БРК), как кредиторы, пытаемся, так сказать, ускорить нахождение приемлемых решений между акционерами, но это процесс, которым сложно управлять. Поэтому, в настоящее время, по сути (проект) реализуется в той части, в какой китайский подрядчик зашел вместо казахстанского и по этому объему идут работы. А по основному объему необходимо, чтобы определились между собой акционеры, но пока никаких вопросов об участниках проекта к банку, в том числе в части какого-то финансирования, никто не поднимает. Мы ждем результатов переговоров», - рассказал Болат Жамишев.

В свою очередь заместитель председателя БРК Думан Аубакиров напомнил, что в августе 2017 года между ТОО «Orda Glass Ltd» и китайской компанией (China Triumph International) был подписан договор подряда, привлечены субподрядные организации и в декабре проведена работа по мобилизации рабочих сил.

«В настоящее время начинается работа на объекте. Если говорить о дополнительной сумме, то данный вопрос не поднимается и не рассматривается выделение или потребности в дополнительной сумме. Если будут соблюдаться все актуализированные графики, то до конца 2018 года мы должны завершить строительство проекта», - пояснил он.

Ранее стало известно о том, что находящийся под следствием экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, будучи главой правления нацхолдинга «Байтерек», «организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «OrdaGlass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж». Такие данные обнародовало антикоррупционное ведомство.

Напомним, 10 января 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Позже было заявлено, что его подозревают в хищении одного миллиарда тенге. По версии следствия, Куандык Бишимбаев, будучи на посту главы АО «НУХ Байтерек», организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».