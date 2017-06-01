Цирк дю Солей привез 25 контейнеров реквизита в Астану    

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 контейнеров с реквизитом привез в столицу Казахстана Цирк дю Солей для шоу «Reflekt», которое было разработано специально для ЭКСПО-2017. Об этом в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» сообщил директор шоу Бернард Пуарье.

По его словам, специально изготовленные для казахстанского шоу костюмы состоят из 300 деталей. «Все костюмы, техническое оборудование и декорации были доставлены в Казахстан в 25 контейнерах. Одна часть прибыла в Казахстан на корабле, а другая часть - на грузовиках», - сказал он.



В эти дни в Астане знаменитый канадский цирк проводит генеральные репетиции шоу, премьера которого состоится 16 июля на территории ЭКСПО. Создатели обещают массу сюрпризов, о подготовке и многом другом читайте в полной версии эксклюзивного интервью, которое выйдет на ленте МИА «Казинформ» 12 июня, в 11.15 часов.







(фотография с репетиции шоу «Reflekt»)



фото: @Мухтар Холдорбеков