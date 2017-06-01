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Цирк дю Солей привез 25 контейнеров реквизита в Астану

Цирк дю Солей привез 25 контейнеров реквизита в Астану
12 Июня 2017 09:59 784

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 контейнеров с реквизитом привез в столицу Казахстана Цирк дю Солей для шоу «Reflekt», которое было разработано специально для ЭКСПО-2017. Об этом в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» сообщил директор шоу Бернард  Пуарье.

По его словам,  специально изготовленные для казахстанского шоу костюмы состоят из 300 деталей. «Все костюмы, техническое оборудование и декорации были доставлены в Казахстан в 25 контейнерах. Одна часть прибыла в Казахстан на корабле, а другая часть - на грузовиках», - сказал он.
 
В эти дни в Астане знаменитый канадский цирк проводит генеральные репетиции шоу, премьера которого состоится 16 июля на территории ЭКСПО. Создатели обещают массу сюрпризов, о подготовке и многом другом читайте в полной версии эксклюзивного интервью, которое выйдет на ленте МИА «Казинформ» 12 июня,  в 11.15 часов. 


Цирк дю Солей привез 25 контейнеров реквизита в Астану    

(фотография с репетиции шоу «Reflekt»)

фото: @Мухтар Холдорбеков

Ключевые слова: Культура, EXPO-2017, Астана,
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