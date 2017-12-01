Что посмотреть на Новый год: Ерлан Карин рассказал о праздничной телепрограмме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Новый год казахстанцам покажут шоу-программу «Сыңғырлаған сиқырлар». Об этом сообщил председатель правления ТРК «Казахстан» Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Телезрители увидят самую волшебную новогоднюю историю, праздничную шоу-программу «Сыңғырлаған сиқырлар», с участием казахстанских звезд -Камшат Жолдыбаевой, Айгуль Иманбаевой, Беркута, Али Окапова, Айкына Толепбергена, Каната Умбетова, Олжаса Абая, ведущими программы будут Жансерик Бейсеев, Айсулу Рыспанова, Ирина Тен, Баян Баккелдыкызы, Нартай Аралбайулы и других», - сказал Е.Карин на брифинге в понедельник.

По его словам, показ шоу-программы начнется в воскресенье в 22.30.





Е.Карин рассказал, что 30 декабря в 20.00 пройдет заключительный выпуск реалити-шоу «Үміткер», который на протяжении нескольких месяцев держал зрителей в напряжении. Победителя ожидает приз - 5 миллионов тенге.

В этот же день, в 11.30 пройдет новогодний показ юмористической программы «Әзіл әлемі». Для ценителей народной музыки 30 декабря в 15.40 предусмотрен повтор гала-концерта международного мега-конкурса «Мен қазақпын» и праздничные концерты.

Как сообщил Е.Карин, в воскресенье, 31 декабря, в 14.00 зрители телеканала «Казахстан» также смогут увидеть подборку лучших выпусков 90-х годов известного юмористического проекта «Тамаша».

Кроме того, новогодний выпуск украсит молодежная юмористическая программа «ХА-ХА шоу: Жаңа Жыл-2018» с участием популярных вайнеров, видеоблогеров и общественных деятелей, которая начнется в 17.55.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января начнется для телезрителей в 22.30. А для детей в воскресенье в 12.35 покажут мультфильм «Рапунцель» производства кинокомпании «Walt Disney» на казахском языке.