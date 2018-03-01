Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахский государственный цирк впервые за последние 30 лет выехал на гастроли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С 9 марта по 1 апреля цирк будет в Астане и представит лазерное шоу к 20-летию столицы под названием SKIFIY. Действия разворачиваются в таинственной стране Скифии, где главным героем станет степной батыр Ер Тостик.







По словам директора Казгосцирка Бакыта Бокебаева, использование лазера - это новый подход в работе цирка.







«Лазером мы рисуем, он у нас, скажем так, действующее лицо. Номеров у нас 11, есть миксованные, есть классические, но они соединены единой темой без пауз и конферансье (...) Мы пересматривали героев, о ком бы мы хотели рассказать, и все-таки пришли к истории с Ер Тостиком, но естественно она очень модифицирована. Здесь и Ер Тостик, и другие, и наши выдуманные персонажи. Мы хотели показать казахскую культуру, но уже в современном видении. Колорит присутствует в орнаментах на костюмах и деталях», - рассказала главный балетмейстер Марина Редько.







Всего, как отметила М.Редько, над постановкой работают 60 человек, а самому юному артисту - 2 года. Он играет маленького Ер Тостика.















