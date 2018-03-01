Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -1 °С
Алматы: 8 °С
USD 319.45 EUR 394.27
RUB 5.65 CNY 50.37
Скачать

Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны

6 Марта 2018 16:32 591
Поделиться:
Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахский государственный цирк впервые за последние 30 лет выехал на гастроли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С 9 марта по 1 апреля цирк будет в Астане и представит лазерное шоу к 20-летию столицы под названием SKIFIY. Действия разворачиваются в таинственной стране Скифии, где главным героем станет степной батыр Ер Тостик.


Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны 

По словам директора Казгосцирка Бакыта Бокебаева, использование лазера - это новый подход в работе цирка.


Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны 

«Лазером мы рисуем, он у нас, скажем так, действующее лицо. Номеров у нас 11, есть миксованные, есть классические, но они соединены единой темой без пауз и конферансье (...) Мы пересматривали героев, о ком бы мы хотели рассказать, и все-таки пришли к истории с Ер Тостиком, но естественно она очень модифицирована. Здесь и Ер Тостик, и другие, и наши выдуманные персонажи. Мы хотели показать казахскую культуру, но уже в современном видении. Колорит присутствует в орнаментах на костюмах и деталях», - рассказала главный балетмейстер Марина Редько.


Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны 

Всего, как отметила М.Редько, над постановкой работают 60 человек, а самому юному артисту - 2 года. Он играет маленького Ер Тостика.


Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны 
Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны 
Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны 
Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны 
Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны 
Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны 
Что подготовил Казгосцирк к 20-летию Астаны 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: 20-летие Астаны, Культура,
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив