Что мешает Казахстану экспортировать большие объемы зерна в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уровень экспорта казахстанской пшеницы во многом зависит от ситуации с урожаем в России. Об этом сегодня заявил директор Центра агрокомпетенций Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Толеутай Рахимбеков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, цена на нашу пшеницу не зависит от цен на международных рынках и ситуации с урожаем в Казахстане. Вы знаете, что в рыночных условиях все зависит от спроса и предложения. Есть спрос - цена будет расти, нет предложения - цена тоже будет расти. Мы зависим, как бы это странно не выглядело, от ситуации с урожаем в России. Если в России урожай ниже среднего, где-то 70-80 млн тонн, они открывают границы, мы получаем вагоны, везем до Черного моря - цена на нашу пшеницу растет. Только они собирают хороший урожай по нынешним временам, это где-то 90 млн тонн, все границы закрываются, в портах пропускной способности нет, вагонов нет», - сказал Толеутай Рахимбеков.

По его словам, Казахстан вынужден сокращать посевы зерновых и переходить на выращивание и производство других сельскохозяйственных культур.

«Тем более сейчас Россия планирует увеличить объемы производства своих зерновых до 120 - 130 млн тонн. При этом пропускная способность железных дорог и морских портов не увеличивается. И что нам делать - сидеть и ждать какая будет ситуация в России? Реальное внутреннее потребление страны составляет около 8 млн тонн, это продовольственное зерно, фуражное зерно и семенной материал. Примерно 4-5 млн тонн мы можем экспортировать в страны Центральной Азии - Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. В итоге получается 12-13 млн тонн», - пояснил Толеутай Рахимбеков.

Отдельно он остановился на возможностях экспорта нашей пшеницы в Китай.

«Все говорят о Китае. В связи с ростом жизненного уровня населения Китая меняется и культура питания. Больше начинают потреблять мяса, овощей и хлеба. Если каждый китаец в день будет есть хотя бы по одному кусочку хлеба, а Китаю необходимо 20 млн тонн зерна в год, это весь наш урожай. Но когда это будет? На сегодняшний день Китай связан соглашениями и обязательствами, которые он взял на себя при вступлении в ВТО еще 13 лет тому назад. Китай настоял на том, чтобы США и Европа открыли границы для их текстиля. Взамен США, Аргентина и Австралия настояли на том, чтобы Китай открыл внутренний рынок по пшенице, сое и так далее», - отметил Толеутай Рахимбеков.