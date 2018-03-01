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Что известно о знаменосце паралимпийской сборной Казахстана

5 Марта 2018 13:27 683
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Что известно о знаменосце паралимпийской сборной Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Трое североказахстанских спортсменов в составе национальной сборной Казахстана сегодня отправились на Паралимпийские игры в Пхенчхан, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта, они выступят в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону.

«На церемонии торжественного открытия Паралимпиады знамя Казахстана предстоит нести нашему земляку Кайрату Канафину. Для него это уже вторые Игры в спортивной карьере. В 2014 году он первым из казахстанцев принял участие в паралимпийских соревнованиях по биатлону», - рассказали в пресс-службе.

Что известно о знаменосце паралимпийской сборной Казахстана

Кайрат Канафин родился и вырос в Петропавловске. Работал механизатором. Более 20-ти лет назад получил производственную травму глаз. С инвалидностью первой группы он пришел в спорт и добился высоких результатов. На предстоящей Паралимпиаде К.Канафин будет выступать в сопровождении гида Антона Ждановича.

Что известно о знаменосце паралимпийской сборной Казахстана

Вместе с ним в Пхенчхан поехали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Герлиц и Сергей Усольцев. Все трое - воспитанники опытных тренеров Марии и Ивана Дробязко.

«В Пхенчхане североказахстанцы стартуют 10 марта, завершат свое выступление 18 марта. Им предстоит преодолеть множество дистанций - коротких и длинных, классическим и коньковым ходом, выступая как в лыжных гонках, так и в биатлоне по завоеванным лицензиям», - сообщили в пресс-службе.

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Спорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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