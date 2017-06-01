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Что изменилось в ШОС после вступления Индии и Пакистана - анонс «Казахстанской правды»

Что изменилось в ШОС после вступления Индии и Пакистана - анонс «Казахстанской правды»
12 Июня 2017 08:39 141

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония открытия Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» привлекла внимание всего мирового сообщества. Мельчайшие подробности этой грандиозной по масштабам и уникальной в своем воплощении церемонии читайте в репортаже корреспондентов «Казахстанской правды».

Одним из главных событий прошлой недели стал Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который еще до его начала окрестили историческим. Что изменилось в структуре и задачах организации после вступления в нее Индии и Пакистана - в материале с полей ШОС.

До 1 июля каждый казахстанец должен определить свой статус в системе обязательного медицинского страхования. Насколько сознательно отнеслись потенциальные пациенты столичных клиник к столь серьезному для их здоровья вопросу? Об этом - в интервью директора столичного многопрофильного медицинского центра «Мейірім» Айдоса Айтуганова. 

Ключевые слова: СМИ,
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