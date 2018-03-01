Что делать с подаренными госслужащим деньгами, рассказал Алик Шпекбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев разъяснил, каков порядок передачи денег в специальный фонд, полученный госслужащими в качестве подарка от неизвестных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае, если без ведома государственного служащего на его сотовый телефон поступили денежные средства от неизвестных лиц, то каков порядок передачи денег в специальный фонд?», - спросили главу агентства во время интернет-конференции.

Алик Шпекбаев напомнил, что действующие нормативно-правовые акты запрещают госслужащим принимать подарки, материальные и не материальные вознаграждения. За несоблюдение этого требования в зависимости от стоимости предмета подарка предусмотрены уголовная или административная ответственность. Уголовная - суммы свыше 2 МРП (статьи 366, 367 Уголовного кодекса РК); административная - до 2 МРП (статьи 676, 677 Кодекса РК об административных правонарушениях).

«Деньги, поступившие на счет государственного служащего без ведома указанного лица, а также средства, полученные им в связи с выполнением соответствующих функций, подлежат не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения перечислению в республиканский бюджет КБК201906 с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств», - сообщил Алик Шпекбаев.

МРП (месячный расчетный показатель) в Казахстане на 2018 год - 2 405 тенге.